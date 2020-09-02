«Принуждайте русскоязычных к мове!» – Ницой инструктирует понаехавших из сёл студентов

02.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Известная нацистскими высказываниями украинская «детская писательница» Лариса Ницой в связи с началом нового учебного года опубликовала обращение, в котором призвала студентов и школьников разговаривать исключительно по-украински и принуждать к этому других.

Соответствующее обращение она опубликовала на своей странице в Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорогие студенты! Начался новый учебный год. Из деревень и посёлков вы приехали в города – и города вас встретили на русском языке. На русском с вами будет разговаривать водитель маршрутки, продавец магазина, консультант развлекательного центра, прохожий на улице и даже некоторые преподаватели учебного заведения к вам будут обращаться на русском.

Прошу вас, не переходите ни с кем на русский, не подстраивайтесь под них, пусть они подстраиваются под вас. Пускай они переходят на украинский. Вспомним вместе, как стали русскоязычными украинские города. 1918 год – огромная многомилионная Украина объявляет свою независимость. И принимает закон, что всё публичное пространство должно звучать государственным украинским языком. А частные лица могут общаться между собой на родных языках. То есть ещё сто лет назад было чётко сказано, что есть публичное пространство, а есть приватное.

Но это длилось недолго – соседняя страна, Московия (мы не можем называть их Россией, потому что это название они у нас давно украли), совершает у себя переворот, и утверждает у себя московско-большевистскую власть. Эту власть они решают навязать и нам, украинцам. Они вторгаются в нашу жизнь, нашу страну, приносят красный террор и русский язык.

Первыми упали города. Например, армия Муравьёва, вторгнувшись в Киев, стреляла без разбора всех, кто разговаривал на украинском, или был в вышиванке. Так Киев стал русскоязычным городом, как и остальные места», – сказала русофобка.

Она рассказала о «голодоморе» как акте геноцида «непокорного» сельского украинского народа, репрессиях как продолжении «геноцида». Также Ницой вспомнила, как советская власть «воевала с украинскими словами».

«Объявив о своей независимости, украинцы снова, как и сто лет назад, говорят: «Всё публичное пространство должно быть наполнено украинским. Частные лица могут между собой общаться на своём родном языке». Но города начали упираться – не хотят переходить на украинский.

Я вас прошу – не переходите на русский. Дорогие русскоязычные студенты, призываю вас – поддержите украиноязычных, общайтесь с ними на украинском. Это ведь так симпатично.

Но вас ждёт неприятный сюрприз – некоторые преподаватели учебных заведений продолжают навязывать студентам свой русский язык. Знайте – такие преподаватели являются злостными нарушителями таких законов. Они знают о существовании таких законов, знаю об ответственности, но целенаправленно их нарушают. У нас есть закон об образовании, в нём сказано, что языком обучения во всех учебных заведениях есть украинский», – добавила Ницой.

Она объявила таких учителей преступниками и заявила что все студенты, которые согласились с преподавателем, – его сообщники, и призвала требовать преподавания исключительно на украинском языке.