Принуждение к миру или войне? После встречи с Нарышкиным глава ЦРУ отправился к Зеленскому

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Вчера украинскую столицу посетил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила газета Washington Post.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

В ходе своего визита глава ЦРУ встретился там с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На встрече Бернс «подтвердил намерение США предоставлять Украине поддержку в ее борьбе с российской агрессией».

Отмечается, что визит Бернса пришелся на день одного из самых масштабных обстрелов украинских энергетических объектов.

По данным американской газеты, во время ударов Бернс находился в здании посольства США. В публикации говорится: нет подтверждений того, что Россия намеренно била по Украине во время визита директора ЦРУ.

Примечательно, что за день до своего визита в Киев Бернс, ранее занимавший должность посла США в Москве, встретился в Анкаре с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. В Кремле отказались от комментариев о содержании беседы. А в Вашингтоне ограничились общим заявлением об обсуждении стратегической стабильности.

Стоит заметить, что встречи главы ЦРУ с Нарышкиным и Зеленским не анонсировались, о них фактически не было официальных отчетов, а лишь информация в СМИ со ссылкой источники, которые, впрочем, никто не опровергал.