Принуждение к миру или войне? После встречи с Нарышкиным глава ЦРУ отправился к Зеленскому
Вчера украинскую столицу посетил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила газета Washington Post.
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В ходе своего визита глава ЦРУ встретился там с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На встрече Бернс «подтвердил намерение США предоставлять Украине поддержку в ее борьбе с российской агрессией».
Отмечается, что визит Бернса пришелся на день одного из самых масштабных обстрелов украинских энергетических объектов.
По данным американской газеты, во время ударов Бернс находился в здании посольства США. В публикации говорится: нет подтверждений того, что Россия намеренно била по Украине во время визита директора ЦРУ.
Примечательно, что за день до своего визита в Киев Бернс, ранее занимавший должность посла США в Москве, встретился в Анкаре с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. В Кремле отказались от комментариев о содержании беседы. А в Вашингтоне ограничились общим заявлением об обсуждении стратегической стабильности.
Стоит заметить, что встречи главы ЦРУ с Нарышкиным и Зеленским не анонсировались, о них фактически не было официальных отчетов, а лишь информация в СМИ со ссылкой источники, которые, впрочем, никто не опровергал.
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