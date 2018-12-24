24.12.2018, Москва, Анастасия Самойлова
 
Мнение, Общество, Политика, Россия, Украина
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Принят закон, который развяжет руки Путину

Упрощённая система получения российского гражданства существенно развяжет руки президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом журналистам заявил председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы приняли один закон, который, надеюсь, во многом облегчит судьбу сегодняшних украинцев и наших соотечественников на Украине, при том, самую тяжёлую часть населения, которая находится в бедственном положении, в условиях войны – это юго-восток Украины, Донбасс и Луганск.

Закон вроде бы напрямую Украины не касается, он говорит об упрощении приёма в российское гражданство, но в тоже время мы крайне расширили возможность для президента России, и он своим указом может назначать определённые категории граждан, которым нужна такая помощь. Насколько мне известно, уже готовится указ президента, и на его основании, как только он пройдёт ратификацию, президент его подпишет. Думаю, что здесь возможности для наших соотечественников очень сильно возрастут», – отметил Калашников.

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