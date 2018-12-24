Принят закон, который развяжет руки Путину

24.12.2018, Москва, Анастасия Самойлова

Упрощённая система получения российского гражданства существенно развяжет руки президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом журналистам заявил председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Мы приняли один закон, который, надеюсь, во многом облегчит судьбу сегодняшних украинцев и наших соотечественников на Украине, при том, самую тяжёлую часть населения, которая находится в бедственном положении, в условиях войны – это юго-восток Украины, Донбасс и Луганск.

Закон вроде бы напрямую Украины не касается, он говорит об упрощении приёма в российское гражданство, но в тоже время мы крайне расширили возможность для президента России, и он своим указом может назначать определённые категории граждан, которым нужна такая помощь. Насколько мне известно, уже готовится указ президента, и на его основании, как только он пройдёт ратификацию, президент его подпишет. Думаю, что здесь возможности для наших соотечественников очень сильно возрастут», – отметил Калашников.