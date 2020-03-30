Приняв «антиколомойский» закон, Рада превратила Украину в банановую республику

30.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №2571 «Об отдельных вопросах функционирования банковской системы», предусматривающий невозможность возврата банков прежним владельцам.

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перед началом рассмотрения законопроектов выступил украинский президент Владимир Зеленский, попросивший депутатов поддержать – как этот документ, так и снятие моратория на рынок земли.

«Сейчас всем сложно, сложно всему миру, очень сложно Украине, и для нас очень важна поддержка экономики Украины, людей, которые работают на предприятиях, для нас очень важно, чтобы состоялось подписание меморандума с Международным валютным фондом. И вы прекрасно знаете, что два главных условия – это закон о земле и банковский закон», – сказал он, призвав зал проголосовать за принятие этих законов.

Отметим, этот документ называют «антиколомойским», поскольку он предусматривает невозможность возврата банков прежним владельцам, и не позволит олигарху Игорю Коломойскому получить под контроль «ПриватБанк» после национализации, или получить компенсацию за него.

Однако с резкой критикой документа выступила бывший премьер-министр Украины, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

«Я хотела бы начать с того, что это не закон про «Приватбанк» приняли, это было намеренно сделано так, чтобы это было подведено под какое-то приватное имя банка, это законопроект который де-факто демонстрирует отношение к Украине как к банановой республике третьего мира, чтобы вы понимали.

Тут история в том, что полностью нарушается статус Украины как правового государства, возможно, вы не читали, я расскажу про два элемента этого закона. Первое – в этом законе говорится о том, что в соответствующих процессах и процедурах решения суда не будут считаться действительными.

Во-вторых, тут Национальный банк, через который и так страну уничтожили за последние годы и создали государство в государстве, и хочу напомнить что во время предыдущих пяти лет уничтожено 105 украинских банков, уничтожена финансовая система Украины, которая со временем будет подменена какой-то другой банковской системой.

И могу сказать, что те 105 банков, вы знаете 145 миллиардов гривен среднего класса похоронили в фонде гарантирования вкладов, похоронили там средний класс, и теперь, если это будет принято, этот мусор, в котором нарушено 11 статей Конституции и 2 статьи Конвенции прав человека. Если будет принята – забудем про украинскую экономическую систему и про правовое государство Украина», – возмутилась она.

В результате голосования законопроект поддержали 267 парламентариев из 344 присутствующих. При этом «за» документ проголосовали «Слуги» – 198 депутатов, «ЕС» – 25, «За майбутне» – 2, внефракционные – 21, «Голос» – 17, «Довира» – 15.

Также парламентарии приняли решение сократить вдвое сроки подготовки закона ко второму чтению.