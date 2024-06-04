Приоритеты США и Украины расходятся: New York Times раскрыла причину нервозности Зеленского

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New York Times продолжает срывать покровы с тайн байденовского «двора». Лейтмотив свежей публикации издания – «Американские и украинские приоритеты расходятся».

Со ссылкой на неназванных советников Байдена, которые поделились с газетой своим мнением в частном порядке, авторы публикации утверждают, что несмотря на усилившееся давление со стороны Зеленского, Белый дом пока не готов на более широкое вовлечение в войну с Россией, чего требует Киев.

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«На данный момент Украине уже нечего терять от эскалации отношений с Россией. А господину Байдену есть, что терять. В Белом доме видна обеспокоенность тем, что президент Владимир Путин развернет на поле боя ядерное оружие – в попытке убедить мир, что, если Украина продолжит сбрасывать бомбы и ракеты американского производства на российскую территорию, он не постесняется использовать самое мощное оружие против Украины», – говорится в статье.

Зеленский, как отмечает газета, «отверг ядерные опасения, как чрезмерные».

Также Вашингтону, если верить конфидентам NYT неясно, как именно может выглядеть «приемлемый финал» на Украине. «Официально Украина по-прежнему говорит о полной победе», но и «Россия, похоже, набирает обороты», говорится в статье.

Президенту Байдену, отмечают авторы, трудно дается «управления двумя самыми сложными союзниками Америки, президентом Владимиром Зеленским в Украине и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху».

Издание считает, что обе войны – на Украине и в Израиле – входят в свой решающий поворотный этап.

Верить этой информации или нет, сказать трудно. Во всяком случае, как минимум в одном аспекте есть повод усомниться в добросовестности конфидентов газеты – там, где речь идет о неготовности Штатов к дальнейшей эскалации. Буквально сегодня госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что разрешение США бить американским оружием по целям на территории России могут расширить.

«Мы не будем отвлекаться от потребностей Украины. И мы будем и дальше пытаться развивать нашу поддержку в зависимости от развития ситуации на поле боя»— отметил глава Госдепа.

Кстати, вопреки интерпретациям российских спикеров отсутствие Байдена на «саммите мира» в Швейцарии может быть не признаком готовности «слить Украину», а намеком на то, что с точки зрения Штатов данное мероприятие не является финальным в украинском сюжете и оно никчемно именно в этом смысле. Точку ставить рано и впереди – новый уровень повышения ставок.

Какие ставки могут задействовать – намекает британская The Daily Telegraph, по данным которой НАТО создает план переброски войск США к границам России на случай конфликта с РФ.

Для этой цели создается несколько сухопутных коридоров, которые при необходимости заменят основной, предполагающий высадку американских военных в порту Роттердама и их переброску в Польшу через территорию Нидерландов и Германии по железным дорогам, пишет издание.

Что же до мотивов самого Зеленского в настоящий момент, то они в публикации NYT поданы верно. И верифицируются оценками из киевских источников.

«Трудно не заметить изменившуюся в последние дни риторику Зеленского – он довольно остро критикует как союзников, включая США, так и другие страны, что вызывает у многих непонимание и недоумение. На самом деле такая позиция довольно логична и во многом для Зеленского безальтернативна. Сложившаяся ситуация Украину не устраивает – с каждым месяцем ситуация выглядит все беспросветнее, а, значит, любые перемены, раскачивание ситуации, эскалация, втягивание в войну стран Запада – это в теории позитив, по крайней мере для власти, обещавшей стране победу и не способной выполнить обещание. Цель Зеленского сейчас – не допустить рутинизации войны, сломать статус-кво. Конечно, нет гарантии, что нападки на союзников или на Китай дадут какой-то результат, но, по крайней мере, никто не сможет упрекнуть Зеленского в том, что он не старался», – пишет, к примеру, украинский тг-канал «Дежурный».