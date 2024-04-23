Припёртого к стенке Байдена уговорят нанести по РФ ядерный удар – Макговерн

Максим Столяров.  
23.04.2024 18:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, ЯО


Военное поражение Украины будет означать для Джо Байдена и его команды обвинение в воровстве и потерю свободы.

Об этом на канале «Dialogue works» заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Военное поражение Украины будет означать для Джо Байдена и его команды обвинение в воровстве...

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«Русские не применят ядерное оружие первыми. Им не обязательно этого делать, они побеждают на Украине. Чего я боюсь, так это – что во время выборов, когда станет ясно, что Россия выиграла эту войну, эти подхалимы, второкурсники, которые советуют Байдену, скажут: «Мистер президент, естественное, что у нас осталось – это использовать маломощное ядерное оружие. Возможно, это поможет нам выиграть выборы, и, возможно, мы всё ещё сможем победить», – сказал Макговерн.

«И ты знаешь, мы можем его использовать. Наши военные говорят, что мы можем, что они предадут русским хороший урок.

Потому что у каждого из этих парней – Блинкена, Салливана, Нуланд и у самого президента, не говоря уже о его сыне Хантере, есть много доказательств взяточничества, и всего такого. Так что у них есть личный стимул не проиграть войну, чтобы не проиграть выборы и не потерять свободу.

Я хочу, чтобы люди задумались над этим. У русских нет необходимости использовать ядерное оружие, они побеждают», – подытожил он.

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