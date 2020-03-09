09.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Приплыли: за штурвалом комик вместо кризисного менеджера – националист




Президент Украины Владимир Зеленский и его команда – не те люди, которые в состоянии управлять Украиной в условиях начинающегося мирового экономического кризиса.

Об этом на своем канале Youtube заявил одиозный националист Алексей Гончаренко – нардеп Украины от «Европейской солидарности» Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень тревожно, что мы входим в такую турбулентность, когда нашим «лайнером» управляет совершенно неопытный человек и неопытная команда. А капитан лайнера периодически выбрасывает штурманов и прочих вокруг него, потому что ему кажется, что это нравится пассажирам.

Ну, и рассказывает им анекдоты по громкой связи. Вместо этого ему надо заняться прокладыванием курса. Надо понять, насколько опасная ситуация в стране. К сожалению, он этого не понимает.

Конечно, в канун мирового экономического кризиса страна нуждается в кризисном менеджере, а не в комике-продюсере. Ну что я скажу вам? Надо пристегивать ремни безопасности. Впереди непростое время», – тревожится Гончаренко.

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