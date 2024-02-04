«Припомнят Украине и Волынь, и нацистов» – Бортник о заявлении Дуды по русскому Крыму

Вадим Москаленко.  
04.02.2024 23:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Крым, Политика, Польша, Украина


Страны ЕС хотят выпихнуть Киев назад из зоны свободной торговли, для чего будут пытаться политически демонизировать и дискредитировать Украину, поднимая такие вопросы, как Волынская резня, украинские нацистские организации, ксенофобия в стране, защита прав меньшинств и так далее.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны ЕС хотят выпихнуть Киев назад из зоны свободной торговли, для чего будут пытаться...

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Бортник прокомментировал, казалось бы, невинное заявление президента Польши Анджея Дуды, на которое очень болезненно отреагировала украинская сторона.

Дуда накануне дал оценку статуса Крымского полуострова, вызвавшую негодование в Киеве:

«Является особым местом… также по историческим причинам. Потому что на самом деле, если посмотреть исторически, большую часть времени он находился в руках России».

«Дуда. Хоть Крым и мало производит пшеницы и сельскохозяйственной продукции, но Польша волнуется. Мы видим, что происходит и в Польше, и во Франции, и в Германии на фоне снижения и недостаточности налоговых или прямых аграрных субсидий сельскому хозяйству. Поэтому сейчас многие колкости будут звучать в нашу сторону, связанные с будущим переделом европейского аграрного рынка.

Очевидно, хотят нас выбросить обратно с этого рынка. После того, как нам открылось в самом начале войны, сняли многие торговые барьеры, все хотят вернуть в зад ситуацию. И вернуть барьеры в сельскохозяйственной продукции.

Помните квоты, которые были? 20 процентов выбирали за январь их раньше в рамках зоны свободной торговли, а 80% выбирали за первые шесть месяцев года. Вот эти квоты нам хотят вернуть», – сказал политолог.

По его словам, Киеву следует готовиться к шквалу подобных заявлений.

«И для этого используют и факторы, и слова такой политической демонизации, дискредитации, в том числе Украины. Демонстрации того, что Украина не во всём права, в том числе в деньгах и в сельском хозяйстве. Во-вторых, остаётся комплекс политических и исторических проблем.

И чем острее будет стоять вопрос денег за кулисами, тем громче будет публично стоять вопрос, там, волынской правды, украинских правых организаций, ксенофобии, защиты прав меньшинств – и я не о национальных меньшинствах говорю. Всех меньшинств.

Чем больше будет вопрос о деньгах за кулисами, тем громче будут эти голоса по истории, по правам, по политическому урегулированию, по верховенству прав», – объяснил Бортник.

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