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Страны ЕС хотят выпихнуть Киев назад из зоны свободной торговли, для чего будут пытаться политически демонизировать и дискредитировать Украину, поднимая такие вопросы, как Волынская резня, украинские нацистские организации, ксенофобия в стране, защита прав меньшинств и так далее.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бортник прокомментировал, казалось бы, невинное заявление президента Польши Анджея Дуды, на которое очень болезненно отреагировала украинская сторона.

Дуда накануне дал оценку статуса Крымского полуострова, вызвавшую негодование в Киеве:

«Является особым местом… также по историческим причинам. Потому что на самом деле, если посмотреть исторически, большую часть времени он находился в руках России».

«Дуда. Хоть Крым и мало производит пшеницы и сельскохозяйственной продукции, но Польша волнуется. Мы видим, что происходит и в Польше, и во Франции, и в Германии на фоне снижения и недостаточности налоговых или прямых аграрных субсидий сельскому хозяйству. Поэтому сейчас многие колкости будут звучать в нашу сторону, связанные с будущим переделом европейского аграрного рынка. Очевидно, хотят нас выбросить обратно с этого рынка. После того, как нам открылось в самом начале войны, сняли многие торговые барьеры, все хотят вернуть в зад ситуацию. И вернуть барьеры в сельскохозяйственной продукции. Помните квоты, которые были? 20 процентов выбирали за январь их раньше в рамках зоны свободной торговли, а 80% выбирали за первые шесть месяцев года. Вот эти квоты нам хотят вернуть», – сказал политолог.

По его словам, Киеву следует готовиться к шквалу подобных заявлений.

«И для этого используют и факторы, и слова такой политической демонизации, дискредитации, в том числе Украины. Демонстрации того, что Украина не во всём права, в том числе в деньгах и в сельском хозяйстве. Во-вторых, остаётся комплекс политических и исторических проблем. И чем острее будет стоять вопрос денег за кулисами, тем громче будет публично стоять вопрос, там, волынской правды, украинских правых организаций, ксенофобии, защиты прав меньшинств – и я не о национальных меньшинствах говорю. Всех меньшинств. Чем больше будет вопрос о деньгах за кулисами, тем громче будут эти голоса по истории, по правам, по политическому урегулированию, по верховенству прав», – объяснил Бортник.