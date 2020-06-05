Приревновал Настю Рыбку? – У Лукашенко уверяют, что Дерипаска готовил госпереворот в Белоруссии

05.06.2020, Москва, Елена Острякова

Российский олигарх Олег Дерипаска якобы готовил государственный переворот в Белоруссии. Для его организации он передал белорусскому блогеру Сергею Тихановскому почти миллион долларов.

Об этом в интервью youtube-канала «Спец» заявил близкий к белорусской власти политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние события, связанные с Сергеем Тихановским, который, как оказалось, связан с вашим олигархом Дерепаской, показали, что есть большие риски госпереворота. Я не знаю, по какому сценарию.

Мы помним, были попытки российских олигархов свергнуть Бакиева (Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев, который обвиняется на родине в массовых убийствах, был свергнут в 2010 году и бежал в Белоруссию. Друг президента Лукашенко, – прим. ред.).

У Тихановского был найден миллион долларов, что говорит о том, что человек имел ресурсы для возможных провокационных действий а-ля Майдан на Украине», – сказал Петровский.

По словам белорусского политолога, большая часть «боевиков Тихановского» уже арестована.

Отметим, что более 10 лет назад Дерипаска изъявлял желание приобрести акции Минского автомобильного завода (МАЗ), но белорусские власти не пошли ему навстречу.

Кроме того, в 2018 году Дерипаска попал в скандал с эскортницей белорусского происхождения Настей Рыбкой, которая обнародовала его связи в администрации президента РФ.

В 2019 году Рыбка (Анастасия Вашукевич) появилась в Белоруссии, заявила, что собирается заняться политикой и намерена встретиться с Александром Лукашенко.

В прошлом месяце Дерипаска опубликовал пост в своем телеграм-канале, где осудил отказ Лукашенко вводить жесткий карантин в связи с коронавирусом.