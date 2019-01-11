Природа помогает Крыму преодолеть украинскую блокаду

11.01.2019, Симферополь, Галина Шершнева

Выпавшие в горах Крыма обильные снега содержат порядка 80 млн кубометров воды, из которых после таяния удастся собрать в водохранилища около 40 млн кубометров.

Об этом на официальном сайте Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма сообщил глава ведомства Игорь Вайль, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Наполняемость водохранилищ на сегодняшнее число порядка 72 %. Если сравнивать с прошлым годом, то мы отстаем порядка 20 млн куб. м наполнения. Сегодня водохранилища заполнены в объеме 167 млн куб.м воды, плюс ежесуточные 146 тысяч куб.м воды из подземных источников дают полную гарантию того, что Крым обеспечен водой на весь 2019 год», – сказал Вайль.

Также председатель Госкомводхоза добавил, что задачей на сегодня является включение в Федерально-целевую программу проекта по обеспечению Северного Крыма водой по системе Северо-Крымского канала.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, на Украине российских туристов назвали «низкопробной пьющей публикой» и колонизаторами, которые выпивают чуть ли не всю пресную воду в Крыму.