Прищучить Моргенштерна! Пока не удалось…

04.06.2021, Москва, Платон Беседин

Да здравствует наш суд! Или нет?

Казалось бы, есть повод сказать людям в мантиях спасибо. За что? А они присудили Моргенштерну штраф за пропаганду наркотиков. Молодцы? На первый взгляд, да, конечно. Однако давайте разбираться.

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Сам Моргенштерн с тремя шестёрками на лбу назвал происходящее в суде «цирком» и добавил – что важнее – оно пошло ему на пользу. Ведь это классный и очень недорогой пиар. Суд-то постановил размер штрафа всего 100 тысяч рублей. И, действительно, шума много, а сумма не такая уж и значительная. Тем более для человека, который на грязи зашибает десятки миллионов. И вот тут выясняется, что суд не так уж и постарался.

Знаете, многое видится в это свете странным. Штраф Моргенштерну вынесен за пропаганду наркотиков. Но почему тогда фигурирует столь небольшая сумма – всего-то 100 тысяч рублей? Это так мало берут за то, что артист подсаживает детей на запрещённые вещества? Полагаю, что речь должна идти, как минимум, о десятках миллионов – тогда это будет ощутимо и, следовательно, эффективно. И тогда артисты – Моргенштерн и такие, как он – задумаются: а стоит ли лезть на опасную территорию?

Пока же выходит тоскливо. Есть ушлый бездарь, который, тем не менее, блестяще разбирается в том, как эксплуатировать подростковые слабости. И вот он записывает грязь, пропагандирующую распутство, насилие и наркотики, лепя это без какой-либо художественной ценности – дети и подростки ведутся, потому что зло изначально притягательно. В результате один делает кассу и превращает других в больных существ, а ему за это ещё и пиар стоимостью всего 100 тысяч рублей. Мутная история, не правда ли? Особенно, когда к этому беспределу присоединяется крупный банк.

Фокус в том, что масскульт активно продвигает наркотики – как следствие, дети, превращающиеся в уродов и инвалидов. И рэперы (они так себя кличут) играют в этом доминирующую роль. Не стану называть треки, но есть и те, что прямо рассказывают о потреблении наркотиков. И как к этому относиться? Всё нормально, да? Или просто рэперы действуют в связке с наркобаронами?

По-хорошему, если мы хотим воспитать относительно здоровый народ, прищучить необходимо и тех, и других, а подобными делами должны заниматься специальные комиссии. Хватит нянчиться и играть в не пойми что с теми, кто подсаживает детей на дрянь. Все эти моргенштерны ни ем не отличаются от барыг. А, значит, и взыскание с них должно быть соответствующее.