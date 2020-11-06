Пришла очередь Албании отвечать за зверства в Косово

06.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Аресты бывших боевиков «Армии освобождения Косово» (UCK) по санкциям прокурора Специального суда по Косово Джека Смита могут распространиться и на граждан Албании.

Об этом Top Kanal сообщил дипломатический источник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку албанское государство разрешило создание тюрем «Армии освобождения Косово» на своей территории во время войны, где было доказано, что военные преступления имели место, специальные прокуроры, вероятно, будут расширять аресты ответственных за это лиц и на граждан Албании», – заявил анонимный собеседник телеканала.

В обвинительном заключении прокуратуры Специального суда по Косово, опубликованном вчера, перечислены три тюрьмы в Албании: в Кукесе, Хасе и Кахане, недалеко от Тропоя, где были совершены военные преступления. Поэтому если прокурор потребует ареста албанских граждан, которые были членами «Армии освобождения Косово», Албания столкнется с обязательством признать юрисдикцию этого суда на своей территории.

Есть неофициальные данные о том, что прокуратура Специального суда включила в материалы расследования решение Совета министров правительства Албании от 1998 года, которое было подписано всеми полевыми командирами UCK о предоставлении банд-формированию хозяйственной базы на северо-востоке Албании.

Журналисты Top Kanal полагают, что это самая проблемная для Албании часть будущего процесса над косовским боевиками, поскольку решение албанского правительства позволило «Армии освобождения Косово» свободно действовать на территории своей страны, помимо поставок вооружения и организации тренировочных лагерей, создала три тюрьмы, в которых, по утверждениям прокуратуры Спецсуда , погибли, как минимум, несколько человек.