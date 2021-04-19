Пришла пора экстерминировать Стерненко, Гончаренко и Билецкого – российский военкор

19.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия должна действовать по примеру израильской разведслужбы «Моссад» и уничтожать украинских праворадикалов и нацистов поодиночке и в местах скопления, а также на позициях и в лагерях боевиков.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил российский журналист, военный обозреватель Максим Калашников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Калашников назвал это эффективным методом борьбы с украинскими нацистами, который позволит избежать жертв среди мирного населения.

«Что можно было сделать? Вот нам говорят: «А как их наказывать? Вот, что, сейчас начать войну, заваливать трупами?». А зачем? Сейчас наступило время скрытых операций. Зачем устраивать массовые бойни… Есть другая война, высокотехнологичная, тайная, специальных операций, например. Вот, как делал тот же «Кидон» (силовое подразделение израильской разведслужбы) «Моссада».

Почитайте историю израильских спецопераций против террористов. Там же просто песни бывают. Когда в Тунисе уничтожают, например, скрывающегося главаря какой-нибудь банды, причем, командный пункт в летающем самолете над Средиземным морем, а группы действуют соответственно, кто-то на микроавтобусе, кто-то пешочком. Они на вилле, собственно говоря, и ликвидируют этого бандита. Великолепно.

Тем более, что на самом деле, в Одессе от этих Ганулов и этих Стерненко стонут… При нормальной постановке дела, вполне возможно, и вопрос с ним, – известно, где он живет, – может быть решен, если вы создадите сеть… Просто представим себе картину другой войны, не надо никого трупами заваливать. Просто представьте себе, что такие вот одиозные личности, они так раз, раз, раз и иллюминируют. Самых тех, кто жег людей, кто призывал к расправам над русским, кто дерзнул поливать грязью нашу русскую цивилизацию, они как-то не задерживаются в этой реальности. Великолепно.

Представьте себе картину, что собралась какая-нибудь сволочь с шашлыками на Куликовом поле в Одессе, а там стоит человек, он по мобильному телефону: «Бабушка, приехала», говорит. Откуда-то из укромного места, может быть из автомобиля, выпархивает дрон, барражирующий боеприпас, и прямо прилетает в это сборище. И, ведь, не ошибешься, кто собрался. Кто может еще издеваться над погибшими, над теми, кто безоружными принял страшную смерть в Доме профсоюзов. Все понятно, все будет в цель», – заявил Калашников.

Аналогично, по мнению Калашникова, могут быть уничтожены базы украинских праворадикальных группировок и так называемых добробатов.

«С территории этих республик могут взлетать не значащиеся нигде в каталогах вооружений аппараты и наносить визиты к таким вот одиозным личностям. Вы сами понимаете, что есть, например, так называемые добровольческие батальоны на Украине. Там, действительно, собрались самые отмороженные… Часть этих добробатов или территориальной обороны относятся к министерству обороны Украины, часть к Нацгвардии и часть у Авакова. Есть часть, которая формально никому не подчиняется – ДУК, Добровольческий украинский корпус Яроша.

И, ведь, туда сошлись самые оголтелые, самые отмороженные, самая вырусь, которая пытала, заживо хоронила, казнила. Расположение этих батальонов тоже известно. А почему не предпринимается нужных действий. Понятно, что они все там не ночуют одновременно, они несколько рассредоточены.

Но есть координационный центр помощи Новороссии. Они собирают сами самодельные дроны-разведчики, они знают сами, кто в какой хате остановился. Там видно, куда машины ездят. А почему не появляются другие беспилотники и другие дроны, которые туда наносят визит. Можно делать самодельные, нигде не значащиеся в списках вооружений машинки», – заключил Калашников.