Пришла пора избавляться от преступных этнических анклавов и резко сокращать приток мигрантов – Изюмов

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Этнические анклавы, которые создают трудовые мигранты, не только являются средой для организованной преступности и террористов, но и создают параллельную теневую экономику. Это показало недавнее убийство в Москве, совершенное гражданином Азербайджана, по месту проживания которого нашли наличными 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.

На это в эфире «Крым 24» обратил внимание сопредседатель отделения Всемирного русского народного собора в Краснодарском крае Никита Изюмов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большая часть приезжих, а мы говорим о Закавказье и Средней Азии, не соблюдают наши законы и говорят об этом открыто. По статистике почти половина опрошенных не готовы соблюдать российские законы – для них законы шариата играют первостепенное значение», – подчеркнул он.

В тоже время, со стороны общества идет запрос на соблюдение приезжими российских законов, знание языка и культуры, как основы для проживания в РФ.

«В первую очередь, должна быть культурная близость. Мы должны признать, что жители Средней Азии нам культурно не близки. Если мы привлекаем специалистов из других стран, они должны быть высококвалифицированы, образованы – и знать наш язык, нашу культуру. Они должны знать их заранее, а не приезжать и учиться этому здесь. Есть визовые центры, возможности онлайн, и только после этого они могут сюда приезжать. Я бы взял практику стран Персидского залива, когда рабочие приезжают по прямому договору с компанией, которая несёт все расходы по медицинскому и социальному обслуживанию этих работников. Они живут в закрытых городках, никак не пересекаются с местным населением, работают там, куда их привезли – и после рабочего дня возвращаются по месту пребывания. После окончания трудовой визы они уезжают обратно, а не привозят сюда свои семьи, что дополнительно нагружает социальную сферу. Я думаю, сейчас нужно вообще сокращать привлечение мигрантов», – заключил Изюмов.