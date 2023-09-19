Пришла пора объявить войну России и начать бомбардировки – экс-депутат Мосийчук

Украина должна объявить войну России, чтобы быстрее усадить ее за стол переговоров.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил нацист, боевик и экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Мосийчука, состояние войны развяжет Украине руки, и она сможет безгранично обстреливать территорию России, принудив ее тем самым к переговорам.

«Юридическое состояние войны даст нам возможность, в том числе, бить по территории Российской Федерации на законных основаниях, и нашему президенту сегодня, петляя, отвечать на вопросы об ударах по территории Российской Федерации, он скрывает это, не хочет признавать. Более того, эти же удары наносятся с такой осторожностью – почему? Только потому, что это надо хоть как-то завуалировать, это Русский добровольческий корпус, это какие-то неизвестные нам партизаны российские…

Поэтому объявление состояния войны. Почему нам важны удары по территории Российской Федерации? Потому что больше, чем полтора года Российская Федерация и русский народ не понимают, что такое война. Вот мы, украинцы, это ощутили в полной мере. И только они это ощутят, они сразу же захотят сесть за стол переговоров», – трепался Мосийчук.