Пришла пора отключить Прибалтику от любой подпитки – Колеров

26.09.2022  19:55 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Русская Весна, Экономика коллапса


В ответ на рост национализма в Латвии – Россия должна полностью отключить эту страну от любой подпитки со своей стороны.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил российский журналист, экс-глава управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации президента России Модест Колеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ответ на рост национализма в Латвии – Россия должна полностью отключить эту страну...

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«Наш народ не может считать себя здоровым до тех пор, пока его глаза добровольно закрыты, в том числе, на прибалтийский неонацизм. Что касается Прибалтики, то у России нет никаких иных средств воздействия на ее политику, кроме радикального – тотального отключения ее от любой подпитки с нашей стороны.

Они другого не понимают. В 99-м году в Риге бывший руководитель компании «ЛатЭнерго», латыш, говорил мне частным образом, что если бы не Россия с ее энергетическими льготными тарифами для Латвии, независимость Латвии бы не состоялась, не возникла. Ну, пора уже и в обратную сторону действовать», – заявил Колеров.

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