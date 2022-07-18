Пришла пора переводить экономику России на военные рельсы

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Новости Украины

России пора переводить свою экономику на военные рельсы. Как минимум это должно касаться военно-промышленного комплекса.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил севастопольский историк Андрей Ставицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ставицкого, с освобождением Донбасса боевые действия на Украине не остановятся, потому что все это государственное образование угрожает России.

«На этом не закончится ничего, военные действия будут идти. Сама по себе Украина как бандеровская структура государства является источником опасности для России. Пока она существует, будет вестись война… Они, конечно, не остановятся. Другое дело, хватит ли ресурса России, которая воюет, не включая механизм военный. Я не очень уверен, я, все-таки, полагаю, что Российская Федерация должна переходить, по крайней мере, ВПК должна переводить на военные рельсы», – отметил он.

«Должны быть какие-то действия, которые показывают, что мы начинаем всерьез. Не на полшишечки, как говорят в таких случаях, а всерьёз начинаем воевать», – заявил Ставицкий.