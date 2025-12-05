Пришла пора приступать к морской блокаде Украины – полковник Матвийчук
В ответ на пиратские действия киевского режима и его западных хозяев России пора заблокировать все украинские порты.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Самое мощное противостояние назревает в черноморском бассейне. Вспоминают свое пиратское прошлое в Великобритании, дали команду пиратским силам начать рейдовые действия на торговых коммуникациях. А это нарушение всей системы логистики в черноморском бассейне.
И Россия вполне может применить силу. Но у нас очень интересная ситуация: мы бросили Севастополь и ушли в Новороссийск, флот перешел к пассивной обороне.
Я полагаю, флоту необходимо опять возвращаться на коммуникации и приступить к рейдовым действиям и досмотру всего судоходства, которое входит в наши территориальные воды или в зону экономических интересов России.
То есть там должна начаться морская операция по блокированию Киева с моря. Президент сказал: некоторые страны должны понимать, что если они помогают Украине, мы начнем действовать приблизительно такими же методами. И эти страны, которые везут под видом зерна оружие, задумаются посылать туда флот», – сказал Матвийчук.
«А если мы еще и утопим несколько штук, сказав, что вы везете контрабанду, которая помогает киевскому режиму вести боевые действия, они вообще там поднимут белый флаг и уйдут оттуда. И я думаю, Турция тоже задумается, нужно ли ей это или не нужно.
Второе. В любом случае, Одесса должна войти в зону военно-экономического влияния России, мы там должны диктовать условия. Кто туда в порты выходит, кто выходит. И она должна проецировать силу на Приднестровье, – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: