Пришла пора приступать к морской блокаде Украины – полковник Матвийчук

Максим Столяров.  
05.12.2025 20:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 350
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В ответ на пиратские действия киевского режима и его западных хозяев России пора заблокировать все украинские порты.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ответ на пиратские действия киевского режима и его западных хозяев России пора заблокировать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Самое мощное противостояние назревает в черноморском бассейне. Вспоминают свое пиратское прошлое в Великобритании, дали команду пиратским силам начать рейдовые действия на торговых коммуникациях. А это нарушение всей системы логистики в черноморском бассейне.

И Россия вполне может применить силу. Но у нас очень интересная ситуация: мы бросили Севастополь и ушли в Новороссийск, флот перешел к пассивной обороне.

Я полагаю, флоту необходимо опять возвращаться на коммуникации и приступить к рейдовым действиям и досмотру всего судоходства, которое входит в наши территориальные воды или в зону экономических интересов России.

То есть там должна начаться морская операция по блокированию Киева с моря. Президент сказал: некоторые страны должны понимать, что если они помогают Украине, мы начнем действовать приблизительно такими же методами. И эти страны, которые везут под видом зерна оружие, задумаются посылать туда флот», – сказал Матвийчук.

«А если мы еще и утопим несколько штук, сказав, что вы везете контрабанду, которая помогает киевскому режиму вести боевые действия, они вообще там поднимут белый флаг и уйдут оттуда. И я думаю, Турция тоже задумается, нужно ли ей это или не нужно.

Второе. В любом случае, Одесса должна войти в зону военно-экономического влияния России, мы там должны диктовать условия. Кто туда в порты выходит, кто выходит. И она должна проецировать силу на Приднестровье, – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить