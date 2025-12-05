Пришла пора приступать к морской блокаде Украины – полковник Матвийчук

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ответ на пиратские действия киевского режима и его западных хозяев России пора заблокировать все украинские порты.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Самое мощное противостояние назревает в черноморском бассейне. Вспоминают свое пиратское прошлое в Великобритании, дали команду пиратским силам начать рейдовые действия на торговых коммуникациях. А это нарушение всей системы логистики в черноморском бассейне. И Россия вполне может применить силу. Но у нас очень интересная ситуация: мы бросили Севастополь и ушли в Новороссийск, флот перешел к пассивной обороне. Я полагаю, флоту необходимо опять возвращаться на коммуникации и приступить к рейдовым действиям и досмотру всего судоходства, которое входит в наши территориальные воды или в зону экономических интересов России. То есть там должна начаться морская операция по блокированию Киева с моря. Президент сказал: некоторые страны должны понимать, что если они помогают Украине, мы начнем действовать приблизительно такими же методами. И эти страны, которые везут под видом зерна оружие, задумаются посылать туда флот», – сказал Матвийчук.