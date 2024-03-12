Пришла пора признать неизбежность поражения – нацист Мосийчук

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Даже оголтелым украинским националистам становится очевидно, что победить Россию в войне не получится – украинцы закончатся куда раньше.

Об этом в видеоблоге журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, если не заниматься шапкозакидательством, а нормально взвесив силы наших Вооружённых сил, силы Российской Федерации – и помощь, которую мы получаем от наших западных партнёров, союзниками их пока назвать нельзя, то я понимаю, что мы потерпим поражение», – сказал Мосийчук.

Он призвал не верить успокоительным заверениям Зеленского о «стабилизации фронта».

«Вот, Зеленский сказал, что фронт стабилизировали, и лучше, чем три месяца назад. Но три месяца назад Авдеевка крепко удерживалась. А после этого был потерян ещё ряд населённых пунктов, пускай и небольших. Во-вторых, даже если потери будут один к одному, даже один к двум, то человеческий ресурс Украины и России несоизмерим фактически. Это ж надо признать. Там сто сорок миллионов, а на Украине сегодня осталось двадцать три», – подытожил экс-депутат.