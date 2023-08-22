Пришла пора сбивать американские спутники над Украиной – эксперт

Не использование в СВО фактора ядерного оружия является ошибкой России.

Об этом сегодня в эфире «Вести ФМ» рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не пытаемся поднимать ставки для Запада и вести войну на обострение. Мое личное убеждение: Запад готов обострять только до тех пор, пока это не будет касаться его. Вообще исчез фактор ядерного оружия. Возникает вопрос: а зачем нам вообще было нужно ядерное оружие, если мы видим самую сложную войну в своей истории, от которой зависит наше существование, но ядерное оружие из этой войны выключено от слова совсем. Причем, я говорю не о тактическом ядерном оружии. Оно американцев вполне устроит: тактические заряды по ним падать не будут», – сказал Шурыгин.

Он также предложил сбивать спутники США.

«Вопрос не ультиматума, а ставки. Если вы готовы дальше обострять, то давайте сразу перейдем к главному блюду. Вы передаете ракеты, самолеты, дальнобойное оружие – мы повышаем степень боеготовности наших ядерных сил. Мы начинаем сбивать спутники над своей территорией, потому что ваши ракеты наводятся за счет спутников. Мы прореживаем вашу спутниковую группировку. Вы говорите много лет, что любое нападение на ваш спутник означает объявление войны, ну давайте проверим, готовы ли вы после этого переходить к большой ядерной войне. На каком-то этапе выяснится, что они не готовы», – сказал Шурыгин.

Он также считает, что Россия могла бы уничтожать кабели связи и трубопроводы в Северном море. В минувшую субботу в Одессе были сданы в эксплуатацию три бункера, способных выдержать удары тактическим ЯО и обеспечить автономность жизни на 45 суток для командования НАТО и ВСУ. Их построила шведская частная компания. Общее количество таких бункеров по Украине – 21, суммарная вместительность 2100 человек. Местоположение – Киев, Одесса, Ужгород, Львов, Винница и Николаев.