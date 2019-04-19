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19.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Общество, Политика, Спецслужбы, Украина
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Пришла пора заканчивать с Парубием

Группа юристов, сотрудничаюших с бвшим замглавы алминистрации Виктора Януковича Андреем Портновым намерена предложить будущему президенту Владимиру Зеленскому “комплексную программу” по отстранению спикера ВРУ Андрея Парубия, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом написал сам Портнов в своем телеграм-канале.

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“Друзья, ну и надо сразу с Парубием заканчивать. Государство при новом президенте должно быть представлено совсем новыми людьми. Не может в одном телевизионном кадре появиться новый президент с 70 процентов поддержки и глупое Чикатило во главе парламента с нулём. Надо по нему быструю и комплексную программу. Будем предлагать”, – написал он.

Ранее видеоблогер Анатолий Шарий анонсировал начало работы по доведению до суда одиозного одесского убийцы и экс-правосека Сергея Стерненко и предложил свидетелям по его делу сообщать важные для будущего следствия подробности.

Кроме того, Шарий обратил внимание владельца канала 1+1 Игоря Коломойского на “подрывную” работу одного из ведущих канала, бывшего луганчанина и бывшего сотрудника прокуратуры Сергея Иванова, который оскорблял избирателей Зеленского с юго-востока в прямом эфире канала.

А киевское интернет-издание “Страна” выпустило специальный видеоблог, напомнив о причастности к убийству журналиста и писателя Олеся Бузины боевиков неонацистской группировки С14, крышуемой ныне СБУ. Фактически это также можно рассматривать в качестве заявки в адрес новой власти относительно наказания наиболее одиозных деятелей уходящего режима.

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