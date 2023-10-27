Пришло время давать Западу «веслом наотмашь» – Дудчак о реакции на воровство российских ЗВР

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Страны ЕС решили «пощипать» карманы России, отобрав у нее проценты, поступающие с замороженных на Западе активов.

Передать украденное планируется Украине – соответствующее коммюнике было принято сегодня на саммите лидеров ЕС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В итоговом документе говорится в частности, что для осуществления задуманного нужно все же договориться «с партнерами»:

«Необходим решительный прогресс в координации с партнерами в вопросе о том, как любые чрезвычайные доходы частных организаций, полученные непосредственно от российских замороженных активов, могут быть направлены на поддержку Украины, ее восстановление и реконструкцию, в соответствии с применимыми договорными обязательствами и нормами ЕС и международного права».

По мнению кандидата экономических наук, члена движения «Другая Украина» Александра Дудчака, таким образом, Евросоюз прощупывает почву и смотрит, как Россия и остальной мир отнесется к экспроприации суверенных активов. Ответ России же, уверен Дудчак, должен быть в виде удара «веслом наотмашь».

«Это очередной пробный шар, – сколько они их уже запустили, – это очередная резиновая «красная ленточка», которую они оттягивают и смотрят на реакцию: «А что будет? Если ничего не будет, тогда грабанем окончательно. Поставим точку в самом теле украденного». Пока только проценты на него обсуждают – какая будет реакция у России, мирового сообщества и прочее. По-моему, это тест и мировой общественности, и России на ответные шаги. Очень хотелось бы, чтобы ответные шаги были бы такие, как удар веслом наотмашь по этой наглой звездно-полосатой морде», – заявил Дудчак в комментарии «ПолитНавигатору».