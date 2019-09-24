Пришло время «награждать друзей и карать врагов» в Молдове и Приднестровье

24.09.2019, Тирасполь, Светлана Сергеева

Модель регионального сотрудничества, которую реализует Россия в отношениях с Молдовой и Приднестровьем, нужно усовершенствовать с учетом современных реалий, если Москва намерена удержать позиции в регионе.

Об этом говорилось в ходе круглого стола «Региональные аспекты российских программ содействия международному развитию», который организовал в Тирасполе Институт социально-политических исследований и регионального развития совместно с Российским центром науки и культуры, базирующимся в Кишиневе.

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Представитель Россотрудничества Николай Журавлев рассказал, что Россия постепенно меняет подходы к программам содействия международному развитию и официальной помощи развитию.

«Долгое время эти проекты были многосторонними по линии ООН, разного рода продовольственных программ и программ, касающихся здравоохранения. Но сегодня и в российском экспертном сообществе, и на уровне людей, которые принимают решения, есть понимание, что больше программ должно реализовываться на двусторонней основе и что российская помощь должна стать более ощутимой и понятной реципиентам, обществу и сообществу на местах», – сказал Журавлев.

Он напомнил, что Россотрудничество – один из операторов программ содействия международному развитию. Наиболее известные проекты, которые помогает осуществлять организация в регионе, – это программа подготовки кадров (отбор по квотам для получения образования в РФ за счет федерального бюджета), повышение квалификации педагогов, помощь с медоборудованием, учебниками для школ.

Директор Институт социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников напомнил обо всех направлениях помощи, которую Россия уже много лет оказывает Приднестровью. Эксперт назвал эту помощь «всеобъемлющей».

Так, РФ с 2008 года направляет деньги на доплаты приднестровским пенсионерам (за минувшие годы сумма траншей на эти пенсионные надбавки составила 200 млн долларов), а часть пенсионеров, живя в ПМР, уже и вовсе перешла на российское пенсионное обеспечение. Россия поддерживает приднестровский агросектор (в 2008 и 2011 годах предоставлялась техническая помощь для сельхозпроизводителей) и промышленные предприятия, которые получают природный газ по льготным ценам, а во время блокады 2006 года РФ напрямую помогала приднестровскому бюджету. За счет российских денег через АНО «Евразийская интеграция» был построен ряд социальных объектов. Россия также выступает в качестве «донора безопасности» на берегах Днестра.

Игорь Шорников указывает на то, что США и Евросоюз, реализуя программы содействия международному развитию, действуют на постсоветском пространстве совсем не так, как Россия. Запад, в частности, на Украине активно вкладывает ресурсы в создание контролируемой политической системы, в развитие институтов гражданского общества, работает с конкретными людьми и категориями граждан, благодаря чему и произошло укрепление евроатлантического вектора.

Эксперт из Кишинева, директор Центра стратегических исследований и реформ, экономист Галина Шеларь считает, что дело не в объемах предоставляемой помощи, а в том, как правильно ее презентовать. По словам эксперта, сегодня Россия «невизибильна и в Кишиневе, и в Тирасполе, и пора всерьез задуматься о маркетинге».

Так, отмечает Шеларь, если «Евросоюз в Молдове отмечает информационной табличкой каждый сделанный пандус у общественного здания, любые, даже небольшие проекты ЕС сопровождаются масштабными выставками фотографий», то о проектах России ничего неизвестно, хотя она больше всех инвестирует в Молдову. По мнению эксперта, в регионе «смогли бы сработать идеи даже с минимальными вложениями», только для этого России нужно не упускать имеющиеся возможности.

«К примеру, весь Технический университет Молдовы проходит практику на кишиневском заводе «Топаз», который принадлежит российской госкорпорации «Салют». Чтобы сделать презентацию на эту тему, не понадобится больших материальных затрат. К тому же Россия – единственная страна, у которой в собственности есть два аналогичных предприятия, расположенные в Молдове и в Приднестровье (кроме «Салюта», есть завод «Прибор», который тоже входит в группу компаний «Салют» и находится в приднестровском городе Бендеры – прим. автора).

Можно было бы проводить там мероприятия в рамках столь модного сегодня дуального образования, например, конкурс на лучшего специалиста. Кроме того, можно было бы делать какие-то интересные проекты совместные для аналитического сектора с обоих берегов Днестра, организовать работу отраслевых рабочих групп. Как бывший государственный чиновник, я хорошо понимаю, что Россотрудничество ограничено различными регламентами.

Но взять, например, вопрос, в котором Россия традиционно сильна, – русский язык. Собрать учителей русских школ и провести мастер-класс в Кишиневе и в Тирасполе. Почему румынские университеты могут проводить ярмарку специальностей и грантового образования на центральной аллее парка Пушкина? Россотрудничество могло бы подобное делать. Почему День Европы можно проводить с приглашением разных стран, а День России – нет? Да, Россотрудничество сотрудничает с русскими общинами. Но одна Масленица – это не Россия», – говорит Галина Шеларь.

Депутат Верховного Совета Приднестровья, председатель парламентского комитета по экономической политике Олег Василатий, комментируя ситуацию, отметил, что Россия, взаимодействуя с соотечественниками, не смотрит в будущее, мало задействует в своих программах молодежь.

«Сегодняшняя российская политика в военной сфере понятна – там есть стратегический аспект, есть планирование, это мы видим, например, по действиям в Сирии. Что касается гражданской сферы, то Россия бьет по тылам. По тому, что было. Нет у России взгляда в будущее. В каком направлении формируются российские программы взаимодействия? Они ориентированы на старшее поколение, на вещи, связанные с ностальгией по СССР. К тому же их реализация идет через госструктуры.

В результате мы теряем молодое поколение. Можно построить много заводов, но они будут управляться молодежью, которая воспитана уже другими людьми. Работа должна вестись с людьми в возрасте от 18 лет, старшеклассниками и студентами. Если бы то, что делает Россия, было направлено на воспитание, привлечение молодежи, изменился бы и маркетинговый подход.

Вот пример. В Приднестровье пенсионеры получают доплату в размере 150 рублей от России, многие получают и российскую пенсию, и это хорошо. Люди старше 50 лет ощущают российское присутствие, поддержку. В Молдове пенсионеры не получают российской надбавки. Зато там пособие от Румынии получает каждый ребенок, у которого есть румынское гражданство (300 румынских леев в месяц выплачивается на ребенка в возрасте до двух лет и 150 леев – на ребенка в возрасте до 18 лет – прим. автора).

Вот и давайте подумаем, какая ситуация будет через десять лет. Наши пенсионеры уйдут – это объективный процесс. А придет поколение, которое получало поддержку соседнего государства», – сказал Олег Василатий.

Приднестровский парламентарий полагает, что России, чтобы изменить положение дел, необязательно увеличивать прямые денежные вливания в регион – стоило бы, к примеру, пересмотреть механизм подготовки специалистов.

«Наш специалист учился в России – он в России и остался. Сравним: специалист уехал из Молдовы в Румынию учиться – он не имеет права там работать, он возвращается в Молдову. Еще момент. В России появилась плеяда интересных ученых – мы их не видим. Молодежи нужно показывать, все передовое, что есть в России. Все это позволит изменить ситуацию в регионе, сыграть на опережение, заполнить пробел в региональной политике.

Если говорить о программах по международному развитию, то надо отметить, что Запад не содействует развитию, он просто решает свои вопросы. А Россия более идеалистически настроена, в РФ уровень целеполагания невысокий. Хотелось бы увидеть рост прагматизма в российской политике – не увеличение помощи, а изменение ее структуры», – заключил Василатий.

Бывший заместитель министра информации и телекоммуникаций Приднестровья Светлана Антонова с сожалением констатирует, что в Приднестровье люди уже не относятся к России с искренним и безоговорочным восхищением, как раньше.

«Упало уважение к России. Запад не жалеет денег на расшатывание российской государственности. Теперь даже наши соотечественники, которые живут и работают в России, заразились этой бациллой – возвращаясь домой, они начинают рассказывать, какая плохая власть в РФ, какие там недостатки. И люди верят. Мы же на референдуме высказались, что хотим быть с Россией, приняли соответствующую стратегию.

Сейчас я не вижу, чтобы каждое министерство обозначило бы свои шаги по сближению с Россией. У нас мало говорят о том, что нам дает Россия, хотя мы в тепле, с российским газом, получаем российские пенсии и над нами не рвутся мины, потому что российские миротворцы обеспечивают здесь мир. Идеологическое направление упущено», – заявила Антонова.

Она отметила также, что в Приднестровье мало известно о деятельности Россотрудничества, эта структура не ведет работу с лидерами общественного мнения.

Приднестровский политолог Андрей Сафонов считает, что всякая помощь должна исходить из формулы «награждай друзей – карай врагов». Говоря о Приднестровье, он отметил, что республика «находится де-факто в союзных военно-политических отношениях с РФ», ее задача – «сохранить независимость, общаться с Россией напрямую, без посредников, сохранить российские войска как гарантию безопасности». При этом «российским друзьям» Сафонов советует «самим на себя посмотреть».

«Кто снимает разную ерунду про cвою собственную страну – передачи про репрессии, лагеря, которые уже в печенках сидят? Где мы видим такое на Украине, в Эстонии? Хватит, может быть, этой пляски? Или, например, выходит замуж проститутка – и вокруг все СМИ скачут. Неужели может быть такая работа СМИ в стране, которая находится в ситуации мирового противоборства?

Идут всегда за сильными, за страной, где одна башня, где работает президент, а подчиненные берут под козырек и с высунутым языком бросаются исполнять. А между тем есть российские чиновники, которые носятся с официальным Кишиневом как с писаной торбой. Но на деле что? Сменилась в Молдове власть – и Запад еще больше укрепил там влияние», – говорит Сафонов.

Молдавский экономист, доктор экономики Михаил Пойсик, рассуждая о российских программах содействия международному развитию, заявил, что Молдове (а также и Приднестровью, которое имеет схожие проблемы и «болеет теми же болезнями») нужно самостоятельно позаботиться о том, чтобы крупные российские инвесторы приходили в страну. Только с помощью РФ Молдова сможет производить наукоемкую продукцию, продукцию с высокой добавленной стоимостью, добиться экономического роста, говорит эксперт. Сейчас же РМ «примитивно экспортирует сельскохозяйственное сырье – пшеницу, кукурузу, подсолнечник, орехи, стала государством-паразитом, вытолкнув своих граждан за рубеж, закрывая дефицит бюджета внешними заимствованиями и вливаниями от гастарбайтеров».

Россия готова вкладывать в Молдову – это можно увидеть на примере Гагаузской автономии, говорит Михаил Пойсик. Гагаузия активно торгует с РФ, сотрудничает с российскими регионами, там обучаются молодые гагаузские специалисты.

«Это шанс для нас, но мы должны показать, что мы дружественное государство», – подчеркнул эксперт.