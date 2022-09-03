«Пришло время определиться с союзниками. ОДКБ больше нет» – Суздальцев

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Для России пришло время пересмотреть свои отношения с ближайшими соседями, которые являются ее партнерами по различным организациям. Например, позиция членов ОДКБ по поводу российской спецоперации на Украине говорит о том, что этой организации по факту не существует.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить брутально, не хочется так говорить, потому что немало вложено было, но ОДКБ нет. Как можно, чтобы в военно-политическом блоке одна часть выступала за поддержку нашей спецоперации, допустим, Белоруссия, а другие все были против и отмалчивались?.. Надо внимательно заняться серьезными исследованиями по вопросам переформатирования российской внешней политики на постсоветском пространстве. Мы явно засиделись, мы не можем понять, что такое в нашем современном понимании термин «союзник», «союзничество», какие обязательства за это несется, какие-то союзники, стратегические партнеры и так далее», – сказал эксперт.

«В чем стратегическое партнерство – в том, что мы их лесом снабжаем почти бесплатно? Не знаю. С этими вещами стоило бы разобраться, ну и разобраться с вопросами миграции, многовекторности. Всегда получается за счет России, почему-то, как-то странно. Как какая-то многовекторность – все против России. Я надеюсь, что это понимают, и, наверное, мы все-таки этим займемся. С Белоруссией – понятно, что давно назрело, понятно, что термин «союзничество» к ней неприменим», – заявил Суздальцев.