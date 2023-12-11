«Пришло время принимать политическое решение» – Карасёв лишил Украину малейшего шанса на победу

Анатолий Лапин.  
11.12.2023 17:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Украина не победит Россию – даже если получит западное оружие, самолеты и танки.

Об этом в эфире интернет-блога Politeka заявил известный украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не победит Россию – даже если получит западное оружие, самолеты и танки. Об...

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По мнению Карасева, украинской власти придется принимать политическое решение, что она выбирает – глухая оборона или перевод конфликта в дипломатическое русло.

«Сейчас что происходит – Залужный пишет о том, что война вошла в пат. То есть, войну продолжать нельзя – надо принимать другое решение, и это уже дело политиков, какое принимать решение. Дело военных – воевать. Если есть чем воевать – воюем, если нечем воевать, есть дефицит, есть понимание того, что невозможно реализовать цель, – на данном этапе по крайней мере, в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе, – освободить все территории, в том числе с Крымом, значит, тогда политики должны принять решение. Оборона, активная оборона, глухая оборона – либо дипломатия, либо политические методы…

Если мы надеемся, на то, что выиграем зимой: декабрь, январь и так далее, а затем нам дадут новое оружие, новые самолеты, новые танки, и мы пойдем в наступление – этого уже не будет. Значит, или длительная-длительная заморозка, позиционный тупик, но он никого не устраивает, более того, у нас нет своей экосистемы для того, чтобы мы могли экономику зарядить», – заключил Карасев.

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