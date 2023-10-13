Пришлось опровергать: оппозиционер-неудачница не смогла убедительно сфабриковать своё отравление в Париже

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, устроившая в марте «антивоенный» демарш в новостной студии Первого канала, вынуждена была опровергать сообщения французской прессы о своем отравлении.

Об этом она написала в своем тг-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Друзья, я действительно попала в больницу. С журналистами не общалась и надеялась, что эту информацию удастся сохранить в тайне. Единственное, что могу сказать, никакого «белого порошка», как об этом сообщает неизвестный источник, а следом многие уважаемые издания, на ручке двери не было. Я почувствовала себя плохо на улице. Мне вызвали врача. Ухудшение моего состояния произошло настолько внезапно, что французская полиция решила провести расследование. В этом нет ничего удивительного, поскольку путинская Россия давно уже ассоциируется с войной и отравлениями политиков и журналистов. Сейчас мне гораздо лучше. Большая часть результатов анализов уже готова. В крови не обнаружено токсичных веществ. Речь не идет об отравлении», – написала Овсянникова.

Вчера Le Figaro, Agence France-Presse и глава «Репортеров без границ» (RSF) Кристоф Делуар сообщили, что прокуратура Парижа возбудила расследование по подозрению в отравлении Овсянниковой.

В самой прокуратуре сослались на слова «потерпевшей» о подозрениях в отравлении.

Пресса писала, экс-редактор почувствовала недомогание, когда открыла дверь в свою квартиру. Там был рассыпан некий белый порошок.

В России никто особо не сомневался, что Запад поспешит повесить очередное фейковое отравление на Кремль, и поэтому опровержение Овсянниковой вызвало даже радость.

«Ну и отлично, а то опять сказали бы, что используем «Новичок». Как бы по политическим мотивам мы к Овсянниковой ни относились, все-таки, живой человек, пожелаем ей здоровья! Тем более, что в Париже везде клопы…», – написал политолог Андрей Суздальцев.

«Овсянникова какой-то оппозиционер-неудачник. И семья отказалась, и с работой не складывается, и побег соратника сорвала. Теперь еще и отравления оказывается не было. Ни одного удачного инфоповода, кроме первого появления в эфире», – шутит драматург Анна Богачёва.

Овсянникова получила во Франции статус беженца после того, как год назад бежала из России с 11-летней дочерью, оставив 17-летнего сына с отцом. На следующий день после этого Черемушкинский районный суд Москвы ограничил ее в родительских правах и наложил алименты. На тот момент экс-редакторша уже находилась в розыске, поскольку сбежала из-под домашнего ареста

Овсянникова прославилась на весь мир в марте, когда во время прямого эфира ворвалась в студию новостей Первого канала с «антивоенным» плакатом. После этого демарша она была всего лишь оштрафована на 30 тысю руб. за хулиганство. После этого уже уволенная редакторша бежала в Европу, где ее взял на работу холдинг Die Welt.

Однако продержалась там дебоширка недолго: в июне ее уволили. Этому способствовали протесты украинских беженцев, которые утверждали, что женщина, работавшая в «российской пропаганде», на заслуживает поддержки. Попытки Овсянниковой дать пресс-конференцию в Киеве также провалились. Ее внесли в базу «Миротворца». Не произвело на украинцев впечатления и заявление бывшей редакторши о том, что она просит не считать ее русской.

Овсянниковой пришлось вернуться в Москву, где мать и сын отказывались с ней общаться, а муж подал в суд за право опеки над несовершеннолетней дочерью. Вместо того, чтоб налаживать отношения с семьей, скандалистка продолжила демарши.

Черемушкинский районный суд Москвы присудил ей 40 тысяч рублей штрафа за пост в американской соцсети. В июле 2022 года ей было присуждено 50 тыс руб за высказывание под судом, где рассматривалось дело московского либерала Ильи Яшина. Штрафы она не оплатила из принципиальных соображений.

4 октября 2023 года суд заочно приговорил Марину Овсянникову к 8,5 годам лишения свободы по делу о фейках в отношении армии. Ей также на 4 года запретили заниматься администрированием сайтов.