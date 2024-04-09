«Пришлось спасать стариков»: Донецк пережил то, что и не снилось Крыму

Харьков, где 50 тысяч человек выходили на антимайдан, восставшая Одесса – они были подавлены, сожжены и посажены. Но Донецк не сдался и дождался 2022 года, хотя и ценой огромных жертв – без официальной поддержки России, как было в Крыму.

Об этом в эфире канала «Крым 24» сказал экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти события важны не только для жителей Донбасса – они важны для всей России. Потому что после Крыма, Донецк и Луганск, где не было «зелёных человечков», не было России, но были люди, которые встали, хотя их могли убить. После Майдана было понятно, что всех могут убить, и это решение каждый делал для себя. И оно, конечно, как обухом по голове по всей России ударило. Я считаю, что именно с этих событий Россия начала себя осознавать как русский народ, готовый умирать за право называть себя русским», – напомнил Казаков.

С учётом позиции Киева, вооруженное противостояние было неизбежно. Половина жителей Донецка к августу уехали из города. Но половина – остались.

«Люди так и не уехали никуда. И это то, чему я поразился, приехав на Донбасс из Москвы – специфический героический фатализм шахтёров, которые каждое утро, уходя на работу, прощаются с семьёй навсегда, на всякий случай», – подчеркнул эксперт.

Голосование на референдуме и выборах в ДНР 10 лет назад проходило под обстрелами, но люди не думали разбегаться и стояли в очередях.

«Для меня большим праздником является 11 мая – День референдума в ДНР. Не знаю, будут ли такие в мире еще, чтобы люди погибали на референдуме, когда приехали нацики и начали стрелять по избирательным участкам. В Красноармейске одного парня убили, двоих тяжело ранили, и всё это было буквально в прямом эфире на наших глазах. И не смотря на это, все понимали, что это может пройти в любом месте, люди стояли в очередях», – отметил Казаков.

Выборы парламента и первого главы ДНР также проходили под обстрелом. Чтобы не создавать очередей и не рисковать, вход на участки сделали под разными литерами, разнести потоки. Но все равно в каждую дверь выстроились по 500-600 человек.

«Сейчас в исторической памяти для нас зима 2014 года – это аэропорт и Дебальцевская операция. Но была другая сторона медали, и об этом сейчас можно говорить. Мы в Донецке реально опасались массовой смерти людей от голода. Откуда продукты питания получит город, если он полностью заблокирован? На тот момент 400-500 тысяч человек проживали в Донецке, а во всей республике под 2 миллиона. И мы дико боялись, что зимой увидим картинку из блокадного Ленинграда, когда стариков, завёрнутых в простынку, выносят из домов и складируют штабелями. И тогда мы насильно стариков выводили из домов и селили в общежитиях, чтобы там гарантировано у них было питание, была медсестра для присмотра. И потом уже пошли белые КамАЗы (гумпомощи из РФ – ред.)», – напомнил Казаков.