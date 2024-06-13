Пришлось ужесточить меры безопасности при концертах для бойцов СВО

Крымские волонтеры занимаются организацией концертов для бойцов в зоне СВО по собственной инициативе и с соблюдением всех мер безопасности. Публичному освещению такие выступления не подлежат, отметил в эфире «Крым 24» военный волонтёр Никита Сандалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зачастую, с предложением выходим мы. Потому что прекрасно понимаем, что военнослужащим в принципе некогда думать о подобных предложениях. Но у нас был случай, когда парни сами предложили, и в прошлом году мы им делали два концерта. В этом году они захотели опять концерт, придумали место, всё сами организовали. Наша задача была просто приехать и повторить концерт. Но сейчас несколько отпала потребность в связи с тем, что есть определенные моменты, которые происходят, и у них просто нет возможности нас принять, хотя они были бы очень рады», – отметил волонтер.

Для организации концерта в СВО нужно соблюсти несколько условий – в одном месте нельзя собирать больше 20 человек, поэтому площадок должно быть несколько, концерт должен проходить в закрытом помещении, и его заранее не анонсируют, и на месте должен быть генератор, чтобы подключить аппаратуру.

«Здесь нужно учитывать, в первую очередь, общую ответственность, чтобы и военных не выдать, и себя не подставить. И, самое важное – это безопасность абсолютно всех. Может произойти всё, что угодно, но мы ни в коем случае не рискуем, не едем с артистами прямо на линию боевого соприкосновения. И если ещё 2 года назад мы делали концерты в лесополосе, когда не было такого количества беспилотников, то сейчас, даже когда нам парни говорят, что нашли хорошую лесополосу, которую затянут маскировочными сетями, мы говорим: «нет, ни в коем случае». Всё, что угодно, заброшенный какой-нибудь подвал, и так далее. На самом для концерта нужен генератор от бойцов. Колонки, микрофон и техника у нас есть, которая спокойно подключается и абсолютно в любых условиях ее можно использовать», – заверил Сандалов.