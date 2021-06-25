Приштина готовится принять очередной гей-парад – албанские исламисты обеспечивают безопасность

25.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Так называемый «Парад гордости», собирающий под свои знамена представителей ЛГБТ- сообщества, назначен в столице Косово на 1 июля.

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предшествовать «Параду гордости» будет так называемая «Неделя гордости», мероприятия которой будут проходить в Приштине 28, 29 и 30 июня. Основной лозунг всех этих мероприятий по замыслу организаторов звучит, как «Вместе и гордимся».

«Парад гордости” состоится 1 июля в 11:30 на площади Скандербега и завершится празднованием на площади Захира Паязити, – завили организаторы. – В этом году «Неделя гордости» поднимает вопросы Гражданского кодекса (Косово) и однополых браков… Вместе – потому, что наша цель вместе противостоять любым вызовам, и только вместе мы сможем создать равное и достойное общество, в котором мы сможем гордо жить».

Организаторами акции выступают живущие на западные гранты приштинские Центр развития социальных групп и Центр свободы и равенства вместе с организациями-партнерами.

«Организаторы приглашают ведомства, представителей гражданского общества, активистов и всех граждан Косово присоединиться к« Параду гордости », чтобы этот парад показал обществу, что нужно быть более терпимыми, ценить разнообразие, чтобы каждый человек чувствовал себя свободным независимо от расы, этнической принадлежности, цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, языка, религии или чего-то другого», – прокомментировали свои цели устроители радужной акции.

Гей-парад в Приштине – столице края, населенного преимущественно мусульманами, в обществе, где сильны клановые и криминальные традиции, включая кровную месть, на первый взгляд выглядит также нелепо и невозможно, как аналогичное действо в столице Чечни. Однако проходит там уже в пятый раз.

Ради покровительства Запада лидеры местных полубандитских кланов согласились пойти на компромисс с традиционными убеждениями, и на протяжении многих лет бывший бандит, полевой командир «Армии освобождения Косово» (UCK), «президент» края Хашим Тачи, не будучи геем, возглавлял парад, лично приветствуя его участников.

Справедливости ради надо отметить, что гей-парады в Приштине всегда были малочисленны и собирали в большей степени гостей из Европы, чем местных активистов. При этом, благодаря негласной поддержке кланов, они традиционно проходили без инцидентов.