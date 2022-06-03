Приштина грозит сербским анклавам в Косово отключением электричества «за долги»

«Премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что принятие соглашения об оплате электроэнергии на севере Косово близко, и что каждая копейка, которая ранее была перечислена северной части края, где проживают этнические сербы, будет учитываться как долг.

Об этом сообщает издание Koha, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Курти, покрытие расходов на электроэнергию на севере необходимо, чтобы не дать «повод для расширения Сербии».

«Нам досталась серьезная ситуация на севере, где не были оплачены счета за электроэнергию. Альтернативы нет, и каждая копейка, отданная северу, будет записана в долг. Мы не прощаем денег. Спасаем ситуацию. Мы не хотим полностью исключать весь регион из энергетической сети и не хотим создавать предлог для расширения энергетической сети нашего соседа, Сербии. Мы не хотим создавать для нее предлог для экспансии в Косово из-за их якобы гуманности. Мы близки к соглашению, потому что это не может продолжаться бесконечно, и мы не можем ждать прихода еще одной зимы. Мы дорого платим за наш суверенитет над всей территорией Косово», — вещал сепаратист.

При этом директор Управления по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович заявил, что «Белград не допустит, чтобы сербы из Косово и Метохии стали жертвами или мишенями иррациональной политики» неуравновешенного «премьер-министра» Косово Альбина Курти, «который только и знает, что создает провоцирующие инциденты на фоне риторики ненависти».

В письменном заявлении Петкович заявил, что «цель скрытой угрозы Курти» – возможность отключения электроэнергии на севере Косово из-за якобы неуплаты за электроэнергию и накопленных долгов. Он также добавил, что «такие утверждения не имеют под собой реальной основы», потому что за электроэнергию для сербов на севере Косова платит Белград.

«Альбину Курти было бы лучше начать реализацию Брюссельских соглашений в сфере энергетики, первое из которых было достигнуто в 2013 году, а второе в 2015 году. Они предусматривают получение сербскими энергетическими компаниями лицензий на поставку… и распределение электроэнергии, но этого не произошло по сей день», – сказал Петкович.

Он отметил, что «непоследовательно, что Курти обвиняет сербов на севере Косово и Метохии в том, что они не платят за электроэнергию, потому что много лет назад Белград должным образом оплачивал всю потребленную электроэнергию в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии».

При этом нападки на сербское население в непризнанной республике продолжаются и становятся более масштабными. Так, на днях косовская полиция сорвала проведение праздничной литургии в Соборном храме Христа Спасителя в Приштине. Кроме того, уже несколько сербов были арестованы по подозрению «в совершении военных преступлений в 1998-1999 годах».