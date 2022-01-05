Приштинская газета: «У Байдена особые отношение с Косово, он лоббировал бомбардировки Югославии»

05.01.2022  15:36 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Военные преступления, Дзен, Косово, Политика, Сербия, США


Имя президента Джо Байдена было включено в список личностей 2021 года, составленным приштинской газетой Koha ditore (Ежедневные новости).

Сепаратистское издание считает, что Байден приведет Косово и Сербию к взаимному признанию, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора»,

Имя президента Джо Байдена было включено в список личностей 2021 года, составленным приштинской газетой...

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«В отличие от своего предшественника Дональда Трампа, который не знал, где находится Косово на карте, у нынешнего президента США особые отношения с Косово с 1999 года, когда он был самым крупным лоббистом бомбардировок бывшей Югославии», – сообщает газета.

Издание напоминает, что Байден продолжал поддерживать Косово даже после окончания войны, а в 2008 году он решительно поддержал декларацию независимости албанских сепаратистов.

«Вскоре после 17 февраля [дня одностороннего провозглашения независимости края] он посетил Косово, чтобы передать послание о том, что независимость необратима и не будет отменена. Все это не осталось незамеченным. Он был награжден «Золотой медалью государственной свободы», а улица в Феризае была названа в честь его покойного сына Бо, который участвовал в обучении косовских прокуроров и судей в рамках миссии ОБСЕ за несколько лет до своей смерти от рака. Даже в этом случае Байден подтвердил свою поддержку народа Косово», – говорится в тексте.

По мнению Koha ditore, нынешний американский президент гарантировал равное отношение к Косово в диалоге с Сербией, что должно привести к взаимному признанию.

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