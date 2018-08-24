Присланный из США гонец объяснил украинцам, что в НАТО их с распростертыми объятиями не ждут

24.08.2018, Киев, Максим Карпенко

США не признают воссоединение Крыма с Россией, а Украине нужно и дальше работать в направлении реализации «Минских договоренностей». Эти и другие тезисы на пресс-конференции в Киеве озвучил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который находится с визитом на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Необходимо дальше работать по Минскому процессу и как можно быстрее привести его к результативным заключениям», – подчеркнул Болтон.

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Говоря же о перспективах членства в НАТО, американский политик витиевато ответил, что все в руках Украины, но добавил, что многим европейским странам эта идея не нравится: «Не все европейские коллеги встретили это с распростертыми объятиями, надо сказать. Многое зависит от Украины, от того, чтобы она прошла через испытания, которые нужны для того, чтобы стать членом НАТО. С двусторонней точки зрения США поддерживают тесные отношения с Украиной».

Болтон также предостерег Евросоюз от реализации газопровода «Северный поток-2», заявив, что странам ЕС, как и Украине, лучше подумать об альтернативных поставках, например, сжиженного газа из США.

«Европа будет сильно зависеть от России в энергетическом отношении, что может иметь в последствия серьезные политические последствия, если Россия будет монополистом в деле поставки энергоносителей… Для Украины и других стран стоит искать новые источники энергетического сырья… Недавно был разговор с президентом Трампом в Белом доме о возможности трансадриатического трубопровода в Италию, чтобы провести газ из других потенциальных источников. И также о возможности Америки поставлять сжиженный газ в другие страны, в том числе и в Украину в том размере, который покрыл бы потребление домохозяйств. Наверное, было бы тоже интересно вести буровые работы и здесь, в Украине», – резюмировал Болтон.

Ранее на Украине визит Болтона расценили как свидетельство неизменности геополитических интересов США в проблемных регионах. Также заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов заявил, что «Северный поток-2» запустят не смотря на санкции США.