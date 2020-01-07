«Прислуга народа»: социальный лифт для лакея

07.01.2020, Харьков, Марк Волков

Смотрите, кто пришел к власти на Украине! Уже на виду не только депутаты Рады и министры, но и губернаторы.

Теперь очередь за чиновниками областного и районного уровня. А вот откуда их брать? Вот незабвенный Виктор Ющенко, по его же словам, делал это «на помойке», а Владимир Зеленский, похоже, — в комнате для прислуги и в предбаннике. И это в лучшем случае.

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Мы с вами попробуем написать, так сказать, коллективный портрет новой генерации политиков, теперь уже не только киевских. При этом приходится признать, что даже знающие люди и опытные эксперты с большим трудом могут понять, откуда они взялись и как с ними сосуществовать.

Ведь знающие люди вместе с ними не учились в восьмидесятые, не покупали и не продавали ничего в девяностые, не участвовали в избирательных кампаниях нулевых и не работали в десятые. Так что оценить потенциал «слуг народа» практически невозможно, разве что только придется констатировать, что опыта работы, например, в органах местного самоуправления – у них нет никакого.

Есть путь «встроенного эксперимента», но он не срабатывает. Недавно одна моя знакомая захотела вступить в партию «Слуга народа» и получить повышение по службе. Надо сказать, что у этой неразборчивой во всех отношениях и связях дамы никогда не было каких-либо предрассудков, и она прекрасно жила со всеми властями, правильно колебалась вместе с «генеральной линией» и никогда ни с кем не конфликтовала. Ею и мова овладела вовремя, и в церковь она ходит, когда надо и в какую надо, и сын за рубежом учится. Так вот, пришла она подать заявление, и…

И, представьте, её туда не приняли. Вот взяли и не приняли. Почему? Во-первых, возрастом не вышла. Нужно дорогу уступать молодым, а у неё, видите ли, советский аттестат зрелости. Во-вторых, она работала не только под чьим-то начальством, но и сама была начальницей. А это значит, что дама имеет склонность к устаревшему стилю руководства, то есть умеет нести ответственность и вверх, и вниз. И в этом, пожалуй, и таится ответ на вопрос, почему «слуги народа» такие недоделанные.

У новых управленцев тоже было начальство — у некоторых, но не у всех. Есть среди них и те, кто всегда работал сам на себя или у кого босс был далеко за границами Украины. Ни одна из этих категорий не несла ответственность за нижестоящих. А это уже что-то совсем новое в истории управления. Такого еще не было, чтобы лакеи и прислуга оказались у руля!

Даже справедливо считающиеся эталонными выскочками начдивы и комбриги времен гражданской войны взлетели не из рядовых. Чапаев и Будённый были лучшими унтер-офицерами на своих участках фронта Первой мировой, Котовский — главарем банды, а другие товарищи командовали подпольными партячейками. Так что вопрос стоял для них в количестве подчинённых, а не в навыках общения.

Знали, как работать с людьми предприниматели и политики предыдущей генерации: были замами у большого начальства и несли на себе часть ответственности за свой участок общего советского дела. Пусть не первыми были, но вторыми или третьими и точно знали, что если что не так, то неминуемо последует «пистон с двух сторон» — и от вышестоящего начальства, и от партийных органов. Долго ждала эта публика необъятной власти, избавилась от одного из направлений (КПСС), откуда приходили «пистоны» и «пендали животворящие».

Дорвавшись до власти, эта «уходящая натура» из бывших завлабов НИИ, секретарей райкомов партии и замдиректоров заводов лишила подчиненных всякой ответственности за других. Вот и получалось в последние десятилетия, что зам призывал подчиненных действовать не потому, что они должны так делать, а потому что «папа сказал».

Никто, кроме высшего звена украинских управленцев, не мог командовать никем. Зато в подчинённых ценились навыки хорошо приготовить кофе, правильно составить бумажку и задрать юбку по первому требованию шефа.

И теперь еще нестарое начальство девяностых-нулевых недоумевает, откуда они, эти новые, такие: за сиськи коллег хватают, в игры в сессионном зале играют, как школьники не старших классов («Страна в смартфоне» ведь!), и выгоняют соратниц за то, что те беременеют вне коллектива. Ваши лакеи, панове!

Великовозрастные детишки дорвались до власти, к которой их никогда на пушечный выстрел не подпускали. И ведут себя, соответственно, как обнаглевшая прислуга в доме обессилевшего или отбывшего надолго хозяина. Некому вернуть ее в стойло, а советы старших товарищей для них — «полный совок и отстой».

А как же «слуги народа» будут набирать новые кадры на места? Как сообщил глава Харьковской облгосадминистрации (губернатор) Алексей Кучер, открылись вакансии на должности глав районных администраций в Харьковской области. «Если вы — настоящий профессионал своего дела, имеете конкретные и четкие предложения о развитии Харьковской области, любите много работать и готовы взять на себя ответственность за реализацию предусмотренных законодательством Украины полномочий, присылайте свое резюме», — написал он в соцсети.

Кучер считает, что основное задание будущих глав райгосадминистраций Харьковской области — «налаживание всех процессов в подчиненных органах, службах и комиссиях, а также обеспечение, развитие и совершенствование района. Эта профессия, согласно требованиям к кандидатам, подходит сильным управленцам с опытом на руководящих должностях не менее пяти лет, профессионалам своего дела и людям, которым не безразлична судьба Украины».

И где он, сам не имевший ни дня такого стажа, возьмет таких, чтобы и пять лет стажа, и, чтобы без памперсов ходить приучились? И как они будут «налаживать процессы», если командовали ранее только кофейным аппаратом или компьютерными «танчиками»?