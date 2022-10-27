Присоединение Донбасса к России было неизбежным – Путин

27.10.2022  20:55 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос, нет ли у него ощущения что противника на Украине недооценили.

Об этом он заявил сегодня на Валдайском форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос, нет ли у него ощущения что...

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«Нет, они же создавали укрепрайон. Натовское освоение территории во всю шло. Такие районы были бы не только на Донбассе, но и везде. Чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее. И потери были бы большими», – сказал Путин.

Он также не считает, что российское военное руководство совершило на Украине непростительные ошибки.

«Оргвыводы делать надо, но так, чтоб разгонять – нет», – сказал Президент.

Причиной СВО он назвал публичный отказ Украины от выполнения Минских соглашений, а также расширение НАТО и игнорирование интересов РФ в сфере безопасности.

«Мы должны что-то делать с Донбассом. Признать их независимость и бросить на произвол судьбы? Это неприемлемо. Мы должны были их включить в состав российского государства. Они одни не выживут. Дальше мы должны были начать операцию. Это было неизбежно. Зачем надо было проводить кровавый антигосударственный, антиконституционный переворот? Янукович был готов отказаться от власти, шансов вернуться у него не было. Ответа нет. Ну может быть, только один. Показать, кто в доме хозяин. Всем сидеть (извините меня, перед дамами прошу извинения) всем сидеть на попе ровно. И не крякать! Что мешало Западу реализовать договоренности, которые были достигнуты в Минске? Они же подписали», – сказал Путин.

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