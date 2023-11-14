«Присоединение к антироссийским санкциям обязательно для Молдовы» – посол Евросоюза

Алексей Логофет.  
14.11.2023 17:41
  (Мск) , Кишинев
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Беспредел, Дзен, Запад, Молдова, Общество, Политика, Произвол, Россия, Санкции, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Евросоюз требует от Молдовы как от будущего члена объединения адаптации всех законов и регламентаций ЕС, в том числе санкционную политику, поскольку санкции – это «тоже проявление европейских ценностей».

Об этом в ходе передачи «Новая неделя с Анатолием Голя» на провластном телеканале TV8 сказал глава делегации Евросоюза в Молдове Янис Мажейкс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз требует от Молдовы как от будущего члена объединения адаптации всех законов и регламентаций...

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Ведущий сослался на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявившего, что ЕС пытается втянуть Молдову, Украину и другие страны, включая Сербию, в антироссийские санкции.

«В какой степени в отчёте Еврокомиссии есть несколько абзацев про присоединение к санкциям? Молдова и Украина как должны поступить? Я читал там, что Молдова присоединилась к санкциям на 78% в августе 2023 года. Что дальше?», – спросил гостя Анатолий Голя.

«Дальше, я надеюсь, этот процент будет увеличиваться, поскольку мы смотрим на РМ как на будущего члена ЕС. И нам важно, как внедряется Aquis Communitaire, общность законов и регламентаций ЕС, в том числе и присоединение к санкциям ЕС, поскольку это тоже проявление наших ценностей.

Санкции не внедряются просто так. По каждой из них есть причины, по которым они были внедрены. Поэтому мы рассчитываем на то, что те страны, которые хотят присоединяться к ЕС, постепенно будут увеличивать и присоединение к санкциям», – ответил Янис Мажейкс.

Иными словами, из уст официального представителя ЕС получен исчерпывающий ответ на вопрос, носит ли расширение Евросоюза антироссийскую направленность. Да, носит – и ни у кого из желающих усидеть на двух стульях не должно быть на сей счёт никаких иллюзий.

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