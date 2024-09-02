Присоединения к России ожидают ещё три области Украины

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Из-за курского набега Россия может увеличить свои требования к Украине – и потребовать ещё две или три области.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раньше Россия требовала, как условие для начала переговоров, чтобы Украина оставила всю территорию Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, включая с городами Херсон и Запорожье, прекратила огонь, отвела своего войска от линии соприкосновения, и вот тогда Россия якобы была согласна на переговоры», – сказал Бортник.

«Но напомню, что с началом Курской операции Россия заявила, что даже то предложение не актуально. И я думаю, что если украинские войска будут выдавлены из Курской области, тогда Россия выдвинет новые условия», – отметил он.

«Я могу уже эти условия спрогнозировать приблизительно. Если украинские войска будут выдавлены быстро из Курской области, тогда скорее всего Россия будет требовать оставить не только Запорожскую и Херсонскую область, но и Харьковскую и Сумскую. Возможно, и Одесскую. Скорее всего, аппетит будет увеличен, масштаб заявлений будет увеличен», – добавил он.