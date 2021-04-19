«Присоединятся к британцам»: США не отменили заход двух эсминцев в Чёрное море

«Присоединятся к британцам»: США не отменили заход двух эсминцев в Чёрное мореНовости Украины
Американские ракетные эсминцы, планировавшие ранее заход в Черное море и отменившие его после телефонного разговора президентов США и России, снова направились к черноморским проливам.
Об этом в своем блоге заявил беглый крымский экономист, эксперт «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований сообщает, что оба американских ракетных эсминца USS Donald Cook (DDG-75) и USS Roosevelt (DDG-80) снова вышли с базы на острове Крит в направлении черноморских проливов. Когда-нибудь это назовут «дипломатия эсминцев» (вместо устаревшего «дипломатия канонерок»)», – написал Клименко.
Вместе с тем, накануне стало известно, что в Черное море войдут два британских корабля из состава авианосной группы Королевского военно-морского флота в Средиземном море.
Политический аналитик «Института евроатлантического сотрудничества» Владимир Горбач предположил, что американские эсминцы ждали, пока подтянутся британские товарищи, и планируют остаться в регионе как можно дольше: «Очень вероятно, что они ждали не только британцев, но и определенной даты захода в Черное море, чтобы оставаться в нем в критически важные даты – 2-9 мая. Если зайдут сегодня, то смогут находиться здесь до 10 мая».
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