«Присоединятся к британцам»: США не отменили заход двух эсминцев в Чёрное море

19.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Американские ракетные эсминцы, планировавшие ранее заход в Черное море и отменившие его после телефонного разговора президентов США и России, снова направились к черноморским проливам.

Об этом в своем блоге заявил беглый крымский экономист, эксперт «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований сообщает, что оба американских ракетных эсминца USS Donald Cook (DDG-75) и USS Roosevelt (DDG-80) снова вышли с базы на острове Крит в направлении черноморских проливов. Когда-нибудь это назовут «дипломатия эсминцев» (вместо устаревшего «дипломатия канонерок»)», – написал Клименко.

Вместе с тем, накануне стало известно, что в Черное море войдут два британских корабля из состава авианосной группы Королевского военно-морского флота в Средиземном море.

Политический аналитик «Института евроатлантического сотрудничества» Владимир Горбач предположил, что американские эсминцы ждали, пока подтянутся британские товарищи, и планируют остаться в регионе как можно дольше: «Очень вероятно, что они ждали не только британцев, но и определенной даты захода в Черное море, чтобы оставаться в нем в критически важные даты – 2-9 мая. Если зайдут сегодня, то смогут находиться здесь до 10 мая».