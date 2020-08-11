«Присосался к китайской титьке». У Соловьева пригрозили Лукашенко санкциями

11.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия должна применить санкции по отношению к руководству Белоруссии, если оно о откажется от освобождения задержанных в начале августа россиян.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев» заявил российский политолог Семен Багдасаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По мнению Багдасарова, Лукашенко так и не понял, что ситуация с задержанием в Белоруссии бойцов ЧВК была спровоцирована третьей страной, руководитель республики пытается дистанцироваться от России в сторону Китая.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Что мы сейчас в остатке видим? Что, Лукашенко выпустил наших 33 граждан? Нет, он не выпустил. Он, что начинает осознавать, что это была игра третьих стран? Он говорит, нет, это не игра третьих стран, он не верит в это и отрицает. Он продолжает кивать на Россию и все такое прочее. Как он расправляется с нашими гражданами, я видел по бедному Семену Пегову. Лично мне было не до смеха.

Если делать вид, что ничего страшного и завтра, как некоторые политики пишут и говорят, что побесится и потому будем друзьями – это идиот могут так говорить. Люди, недалекие по собственному уму или которые действуют по принципу: дали команду сверху – мы будем делать, нет – не будем делать», – заявил Багдасаров.

По словам эксперта, сотрудничество с Китаем может привести к проблемам для самой Белоруссии, которая будет втянута в кредитную кабалу.

«А теперь глубинная причина всего этого – Лукашенко все прекрасно понимает, что происходит. Но он решил оторваться от титьки под названием Россия и прильнуть потеснее к титьке под названием Китай. Мы просто об этом не говорили, как Китай активно работает в Белоруссии. То, что сейчас происходит – это Запад, а Китай – это Лукашенко. Активное внедрение в военно-промышленный комплекс Белоруссии.

Мы как-то забыли, как китайцы хотели «Мотор-Сич» купить на Украине, но американцы не дали. Но китайцы начинают работать не только со среднеазиатскими государствами, а сейчас активно работают по Белоруссии. Есть такой комплекс реактивной системы залпового огня «Полон-С». Это совместная разработка китайских и белорусских деятелей. Сейчас они работают над ракетой типа «Искандер» на 500 километров. И много чего другого. Сельскохозяйственная продукция активно идет в Китай…

Он увидел эту титьку, поэтому он будет ее сосать, поэтому ему выгодно сейчас делать вид, не обращать внимание ни на что, что бы российская сторона не говорила. Он будет делать вид дальше обиженного человека и я не исключаю, что многие наши интересы, которые мы вложили за многие годы, он завтра скажет «Это уже не ваше», примет соответствующие законы и это отдадут все китайцам…

В ближайшие годы они будут давать ему деньги, кредиты, связанные кредиты, после которых он окажется в полной кабале, как Таджикистан. Но он сейчас об этом не думает, для него главное – получить это»

Багдасаров призывает также перестать видеть врага лишь в Западе и противодействовать Китаю: «Может хватит нам говорить: «Вот, Америка враг, Европа враг». У нас и китайцы работают, у нас так союзнички весьма сомнительные, как и партнеры. Можно нас вытолкнуть – вытолкнут к чертовой матери и займут это положение, и поддержат того или иного человека, который будет работать на них, но не на нас», – считает политолог.

«Если он и дальше не будет выпускать наших товарищей, если и дальше он будет нести эту ересь, какие мы должны будем сделать шаги, давай честно говорить. Ну хотя бы можно ввести санкции против конкретно Лукашенко и его ближайшего окружения? Я помню мы в Думе протаскивали закон, согласно которому Белоруссии, читай Лукашенко, отдавали очень хорошее место под Сочи, где он собирался свою резиденцию устраивать.

Я был против, говорю, зачем это надо? Слушайте, таких объектов масса, это по большому счету, лично его объекты. И когда он прикидывается бессеребреником бедненьким, у которого ни черта нет, – врет, гад. Все знают, куда идут основные контракты от крупных заводов промышленных типа «Белаз» и так далее, когда подписывают контракты на те или иные военные дела с ним.

Разобраться, что принадлежит ему, ближайшему окружению, в том числе его детишкам здесь, в России, и хотя бы это обложить санкциями. Он оскорбил и клюнул нам в лицо. И сейчас, если мы действительно будем ждать, когда же он успокоится в очередной раз, дадим ему снова нефтяное соглашение по более выгодной цене, нефть и газ, – тогда, извините, у нас есть уважение или нет?», – возмутился Багдасаров.