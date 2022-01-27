Пристайко: «Британцы в течение 4 часов прилетят помочь Украине отбивать агрессию»

Новости Украины

Великобритания, отзывая семьи своих дипломатов из Украины, показывает, как серьёзно относится к военной угрозе со стороны РФ. В то же время Германия призывает не паниковать, однако все равно отзывает своих подданных.

Об этом в интервью «BBC» заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы, очевидно, получают сигнал о том, что опасность приближается, потому что британцы отзывают свой персонал..Некоторые нации, например, мы вчера говорили с австралийцами, которые тоже такое решение приняли, хотя у них всего два дипломата на Украине, но пояснение того, что членов семей они отзывают, а люди продолжают работать, это свидетельствует о том, что эти страны серьёзно воспринимают угрозу. Меня больше тревожит немецкая позиция, когда они с одной стороны говорят, что угрозы нет и помогать Украине не надо, но тихонько тоже отзывает дипломатов. Британия, как минимум, честно говорит, что мы готовы прислать помощь Украине, более того, не обращая внимания на риск, наш министр едет к вам, потому что она считает, что в этот критический момент она должна быть, она не боится ехать туда, где возможны военные действия. А вот те страны, которые призывают нас ничего не делать, и что ничего не произойдёт, и забирают своих людей, то есть о своих людях они беспокоятся, это реальная проблема», – рассуждал посол.

При этом он всецело положился на помощь британского контингента, в случае реального «вторжения России».

«Я хочу вам привести пример прошлого года – высадка британского десанта для проведения учений на Украине. Британцы прилетели из Великобритании на своих самолётах, нигде не садясь, нигде не переспрашивая, на Украину, и десантировались на Украине. Показав, что если решение этой страны будет принято – помочь Украине, они за 4 часа от посадки до высадки на Украине будут рядом со своими украинскими друзьями. Вот так Британия может действовать», – восхищался Пристайко.