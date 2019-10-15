Пристайко рассказал европейцам о неприемлемой федерализации

15.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сценарий федерализации для Украины является неприемлемым, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом 14 октября заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая на заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам, сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Так, сообщается, что Пристайко подробно обозначил позицию и красные линии украинской стороны в контексте урегулирования конфликта на Донбассе.

“Украина является и будет оставаться унитарным государством, сценарий федерализации неприемлем. Установление необходимых условий безопасности является обязательным условием проведения местных выборов на Донбассе: российские военные формирования, наемники и оружие должны быть выведены с территории Украины. Кроме того, мы должны восстановить полный контроль над временно неконтролируемой участком российско-украинской границы”, – считает Пристайко.

По информации пресс-службы, ключевой темой заседания была ситуация безопасности на востоке Украины, “пути преодоления военной агрессии России против Украины”, а также “усилия украинской стороны по реализации Минских договоренностей”.

Накануне Пристайко заявил, что Украина не будет вести переговоры бесконечно в вопросе решения конфликта на Донбассе.