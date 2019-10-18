Пристайко спровоцировал припадки у бандеровцев

18.10.2019, Львов, Остап Тризубов

Трансляция заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко, о том, что если не сработает «формула Штайнмайера», то Киев урежет социальные выплаты на содержание ВСУ, привело в бешенство гостей студии ток-шоу «Говорит великий Львов».

Особенно возмутился львовский телеведущий и неонацист Остап Дроздов. Его поддержали другие националисты, которые начали с Пристайко, а закончили Зеленским и его окружением, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько бы болезненно не было это решение, мы должны честно сказать своему народу: это путь к миру, который наступит в будущем. Если для народа это приемлемая цена, мы это делаем, если нет, мы должны знать, что мы забираем треть нашего бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию нашей армии и пытаемся защитить себя без мирного процесса», – ранее заявил Пристайко журналистам.

Дроздов в бешенстве заявил, что чиновник грубо оскорбил его духовное начало.

«Эти пассажи нашего министра объединены темой шантажа. Я, вообще, живу в стране, где меня шантажируют каждый день или три раза в день.

Для меня вся та элита и, в частности, тот президент – это президент желудочно-кишечных трактов с правом выбора. Их не интересуют никакие ценностные повестки дня, с ними надо просто говорить на языке холодильника, языком того, сколько у тебя завтра будет колбасы, сколько килограмм гречки и этим подменять вещи, которые не монетизируются.

Потому что желудочно-кишечный тракт слышит лишь урчание своего собственного кишечника, а есть понятия, которые я отношу к немонетизированным, например, понятие чести», – негодовал пропагандист.

«И война, и мир – это не темы монетизации трети пенсий, а это вопросы абсолютно ценностного порядка. Я не могу себя сдерживать, потому что меня разрывают эмоции: если он хочет говорить с кишечниками, которых ничего не интересуют, кроме поесть, попить, подумать о своём быте и посмотреть телевизор.

Он для своего избирателя сказал, что, если не будет мира, то вы на треть потеряете в своём холодильнике», – зло добавил Дроздов.

Бывший командир штурмовой роты нацбатальона «Айдар», экс-депутат Верховной Рады, неонацист Игорь Лапин из солидарности с оратором и вовсе пустился в истерику.

«Они таким заявлением заложили не по территориальным признакам внутренний конфликт в стране, а социальным. Причём, очень подло, потому что противопоставлять военных пенсионерам – у меня вызывает это чувство омерзения. Нам предлагают выбрать – или жрать, или достоинство, я с этим не согласен…

Кроме этого противопоставления, военных – пенсионерам или другим незащищённым слоям населения, нам откровенно лгут: мы пять лет из босой, ободранной армии строили сегодняшние ВСУ, оставили в наследство сегодняшней власти стабилизированный фронт.

Панове, у вас сегодня не падают один за другим города и сёла, над которыми поднимаются флаги ДНР, ЛНР, ОРДЛО и России!» – истерил экс-боевик.

«В этой ситуации государство впервые показало какие-то там показатели прироста доходов и так далие, и сегодня делать такое противопоставление: одной рукой говорить, что надо затянуть пояса пенсионерам и, в то же время, из ВСУ слямзили 28 миллиардов, причём взяли и перевели на структуру под названием СНБО.

Название хорошее, но эта структура не имеет права закупок, не является распорядителем средств, не может объявлять тендеры, там работает 50 человек, которые могут купить карандаши, бумагу и печатную машинку вместо компьютера или наоборот», – пожаловался националист.

«На сегодняшний день мы получили, может, немного отхожу от темы Пристайко, но это общая позиция: нас тестируют на терпимость!

Сначала Богдан выходит, говорит: «Региональный язык для Донбасса»… Начинается в обществе: как это так, не может быть региональный язык, если у нас, как в любой стране, есть официальная державная «мова», она не должна такого статуса иметь.

Увидели, что общественность возмутилась и, мол, ну это его личная позиция, он её, оказывается, на кухне выразил, а не у микрофонов возле Администрации президента.

Далее мы получаем другую цитату, которая сегодня говорит, что формулы Штайнмайера не будет, есть формула Зеленского, тем не менее общественность возмутилась, услышали, прошло.

Опять эту формулу Штайнмайера впихивают и ещё и подписывают, говорят, что ещё в 2016 году о ней говорили. Но подождите, её в 2016 году никто не подписывал!

И далее продолжают рассказывать про такое негативное наследие, что мы бедные, нам надо или на войну дать, или пенсионерам.

В то же время, второй рукой, сокращая дополнения на социальные выплаты, на субсидии, на охрану здоровья и на образование – почитайте закон о бюджете в первом чтении, который сейчас зарегистрирован в парламенте. Это откровенная брехня и манипуляция! Не надо тестировать терпимость людей, люди у нас не дурные!» – закончил тираду Игорь Лапин.