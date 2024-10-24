«Приступили к ликвидации»: слова Путина об уничтожении окружённой группировки ВСУ под Курском взбесили укро-пропагандиста

Елена Острякова.  
24.10.2024 20:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1424
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия готовится уничтожить две тысячи боевиков ВСУ в Курской области.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции в Казани, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия готовится уничтожить две тысячи боевиков ВСУ в Курской области. Об этом президент...

«Часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена. Это примерно около 2 тысяч. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри. Пока безуспешно. Российская армия приступила к ликвидации этой группировки», – сказал Путин.

«Сейчас начнётся визг в Киеве: все будут кричать, что это не правда. А через два три месяца пробурчат, что это было так», – спрогнозировал политолог Сергей Марков.

И действительно, заявление Путина повергло в истерику обозревателя украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко.

«Военный преступник, находящийся в розыске МУС, и по совместительству президент России Владимир Путин, заявил о некоем окружении в Курской области украинской группировки в 2 тыс л/с… Вот смотрю я на зону контроля СОУ в КО и как-то ни в одном из мест не вижу окружения… Интересно, КГБшный бумажный червь вообще знает, что такое окружение? Садись, Вова – двойка», – истошно высказался Коваленко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть