«Приступили к ликвидации»: слова Путина об уничтожении окружённой группировки ВСУ под Курском взбесили укро-пропагандиста

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Российская армия готовится уничтожить две тысячи боевиков ВСУ в Курской области.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции в Казани, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена. Это примерно около 2 тысяч. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри. Пока безуспешно. Российская армия приступила к ликвидации этой группировки», – сказал Путин.

«Сейчас начнётся визг в Киеве: все будут кричать, что это не правда. А через два три месяца пробурчат, что это было так», – спрогнозировал политолог Сергей Марков.

И действительно, заявление Путина повергло в истерику обозревателя украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко.

«Военный преступник, находящийся в розыске МУС, и по совместительству президент России Владимир Путин, заявил о некоем окружении в Курской области украинской группировки в 2 тыс л/с… Вот смотрю я на зону контроля СОУ в КО и как-то ни в одном из мест не вижу окружения… Интересно, КГБшный бумажный червь вообще знает, что такое окружение? Садись, Вова – двойка», – истошно высказался Коваленко.