Присутствие Медведчука в РФ сравнили с вывешиванием укро-флага в Питере

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Беглый украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук выступил с очередной статьей в российских СМИ. В газете «Аргументы и факты» он многословно пересказывает историю украинского национализма, начиная с конца 19 века, особенно подробно останавливаясь на последних 30 годах, когда, по его мнению, национализм стал трансформироваться в нацизм.

После прихода к власти Зеленского, считает Медведчук, режим перестал это скрывать и «начал воспроизводить действия Гитлера, после его прихода к власти».

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Автор считает, что в ситуации с Украиной точку может поставить только международный трибунал по образцу Нюрнбергского процесса.

«Правящий сегодня в Украине режим, при кажущейся монолитности и сплоченности, является таким же агонизирующим, как режим Гитлера в апреле 1945 года, а его «попутчики» уже ищут себе новых хозяев, как приспешники Гитлера 80 лет назад. Но свой путь, щедро политый слезами и кровью жителей Донбасса, устланный смертями тысяч украинцев и россиян, они должны закончить так же, как их идейные вдохновители и учителя из Третьего Рейха, по чьим лекалам выстроена нацистская диктатура в Украине. Спустя 80 лет необходимо создать новый международный трибунал для расследования нацистского заговора и преступлений против мира и человечности, совершенных властями Украины и их западными сообщниками», – написал Медведчук.

Только такой трибунал, по его мнению, «спасет мир от ядерного апокалипсиса».

Статья Медведчука вызвала очень скептическую реакцию у российских экспертов.

«Утро началось с очередной маниловщины. Медведчук заявил, что Международный суд над режимом Зеленского наподобие Нюрнбергского трибунала позволит избежать ядерной войны. Как он это себе представляет? В Нюрнберге не дали озвучить подробности полета Гесса в Англию. А в случае с Украиной все гораздо серьезнее для Запада», – написал историк и политолог Армен Гаспарян в своем тг-канале.

«Все верно, но, к сожалению, очень похоже на оправдания и демонстрацию причин провала. Все это очень знакомо», – считает профессор ВШЭ Андрей Суздальцев.

Медведчуку припомнили его неоднозначную позицию в бытность на Украине, а также посредничество в сомнительном обмене боевиков «Азова».

«Это тот самый Медведчук, который, как говорят злые языки, обещал, что наши танки на Украине будут встречать с цветами, а ВСУ разбежится? Тот Медведчук, на которого, как опять же говорят злые языки, поменяли пленных неонацистов из полка “Азов”, которых пафосно хотели судить в клетках? Как по мне, его самого должен ждать наш трибунал», – написал военкор Дмитрий Борисенко.

«Грозный Медведчук грозит свои вчерашним соратникам Нюрнбергом, громит ОУН-УПА (запрещена в РФ). Жаль, забыл Виктор Владимирович, как он лично занимался реабилитацией ОУН-УПА на Украине (запрещена в РФ)», – пишет политтехнолог Владимир Карасев.

Политолог Максим Жаров обратил внимание на то, что в своей статье Медведчук щедро цитирует скандального экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича.

«Таким образом предположения, что проект «Арестович» — это попытка непрямого влияния Киева лично на Путина, становятся реальностью. Соответственно, и проект «под Медведчука» «Другая Украина», который в последние недели стал активно присутствовать в телеграме — это тоже, скажем так, киевское импортозамещение российской «мягкой силы» на Украине», – написал он.

Его коллега Семен Уралов считает, что Медведчук и его команда должны быть вычищены с российского политического поля.

«Всем, кто в Москве много трындит по поводу украинского флага в Питере, рекомендую начать с Медведчука и его команды, которая окопалась в Москве и начала срать в голову уже гражданам России. Очищение должно начинаться со столиц», – написал Уралов.

В отличие от него, бывший спикер МИД ДНР Константин Долгов не видит опасности в журналистских потугах Медведчука.

«Пишите ещё, Виктор. Это в целом безвредное занятие. Главное – не беритесь ни за какое дело, связанное с общественно-политической деятельностью. И да: загуглите, что означает “политический труп”. Потом посмотрите на себя в зеркало. Да идите вы уже на пенсию, не смешите людей. Миллиарды под жопой есть, сама жопа в тепле и безопасности, но почему-то хочется на эту жопу приключений. Вот зачем? Чтобы что? Расслабьтесь, кайфуйте», – написал Долгов.