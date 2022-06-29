Присутствию НАТО в Финляндии и Швеции быть – Столтенберг открыто провоцирует РФ
В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, альянс будет размещать военные базы в этих странах, несмотря на предупреждения со стороны президента РФ Владимира Путина.
Об этом на пресс-конференции в Мадриде заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Путин сказал, что членство Финляндии и Швеции не является угрозой для России, но также предупредил о том, чтобы они не размещали базы НАТО на своих территориях. Итак, вопрос о базах в том случае, если эти страны станут членами союза.
Во-первых, решение принять Швецию и Финляндию демонстрирует, что двери НАТО открыты. Это демонстрирует, что президент Путин не добился успеха в том, чтобы закрыть двери НАТО, двери НАТО по-прежнему открыты.
И, конечно, когда они станут членами, мы будем делать ещё больше все вместе. Благодаря своему присутствию, мы сможем защитить всех наших союзников, включая Финляндию и Швецию», – заявил Столтенберг.
Спасибо!
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