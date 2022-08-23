Притула: Украинцев все меньше. Нам грозит потеря единства
Украинское общество должно готовиться к новым тяжелым вызовам.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил шоумен, националист и волонтер ВСУ Сергей Притула, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы должны готовиться сейчас следующим вызовам: это – риск потери единства украинского общества. Мы должны работать над тем, чтобы у нас впереди был общий ориентир, к которому должны идти, но очень бы, хотелось, чтобы все украинское общество было по одну сторону баррикад и чтобы в этом направлении реализовывалась профессиональная дискуссия, а не дискуссия противоположных лагерей, нужно ли нам туда идти.
Мы должны понимать, что впереди, по завершении войны, нас ждет очень тяжелая экономическая ситуация и продолжительный период отстройки государства. Должны понимать, что впереди у нас огромные проблемы с демографическим кризисом на Украине. Он и так маячил уже лет через двадцать, но то, что происходит в государстве сейчас…
Имею в виду не только объективные причины в виде потерь нашего гражданского населения, военных, но и то большое количество людей, которые сейчас пребывают за границей – от 5 до 6 млн украинцев. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше их там останется. Часть вернётся, часть ассимилируется», – выразил обеспокоенность Притула.
Он подчеркнул, что покинули территорию государства, в большинстве своем, молодые и трудоспособные граждане.
«Это также вызов на будущее, как сделать все возможное для того, чтобы эти люди вернулись, иначе у нас будут очень большие заботы. Поэтому очень простой призыв ко всем, кто чувствует особые признаки лидерства или ответственность за тот или иной сегмент украинского общества, думать уже о том, как нам в будущем цементировать украинскую политическую нацию и то единство, которое сейчас констатируем», – призвал шоумен.
Спасибо!
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