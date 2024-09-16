Притягивающий пули. В Трампа снова стреляли, и снова неудачно

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Выстрелы раздались рядом с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, когда он выходил из своего гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сообщили телеканал CNN и издание The New York Post.

“Президент Трамп находится в безопасности после того, как в него выстрелили рядом с ним. Подробностей на данный момент нет», — сказал пресс-секретарь Трампа Стивен Ченг.

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Бывший президент играл в гольф в Международном гольф-клубе Трампа в Уэст-Палм-Бич.

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По словам источников в правоохранительных органах, Секретная служба заметила подозрительного человека на поле для гольфа Trump West Palm Beach и открыла огонь, когда агенты увидели то, что казалось стволом пистолета. Трамп был доставлен в безопасное место после того, как агенты открыли по нему огонь.

Это уже второй случай предполагаемого покушения на политика. Причем, оба раза стрелки действовали будто под копирку.

Между тем, NYP, сообщая о деталях нового покушения, утвнрждает, что стреляли вовсе не в Трампа.

Как сообщает издание со ссылкой на источники, два человека перестреливались возле международного поля для гольфа Trump West Palm Beach. Сам политик не был мишенью.

Источники отметили, что Трамп никогда не был в опасности, ведь стычка произошла в районе за пределами клуба, который известен высокой преступностью.

Позже NYP уточнил, что теперь следователи считают, что агент Секретной службы был единственным стрелявшим.

Отмечается, что агенты заметили возле гольф-клуба мужчину с автоматом AK-47 и открыли огонь.

“Стрелок был замечен передовой группой впереди Трампа”, – добавили источники издания. Пока непонятно, был ли мужчина на трассе или вблизи нее. Агент открыл огонь, выстрелив несколько раз.

Indian Observer пишет, что мужчину задержали. В кустах рядом с местом происшествия правоохранители обнаружили автомат АК-47.