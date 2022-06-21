Приватбанк нашел оправдание массовой блокировке карт своих клиентов

21.06.2022  10:05 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Бизнес, Дзен, Киев, Общество, Украина, Финансы
Новости Украины

В последнее время клиенты украинского ПриватБанка начали жаловаться на блокировку карт. В частности, люди заявляют о том, что еще не могут в привычном режиме распоряжаться собственными средствами. В банке оправдываются: мол, это связано с незаконными транзакциями и подозрительными переводами средств.

Об этом заявил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

В последнее время клиенты украинского ПриватБанка начали жаловаться на блокировку карт. В частности, люди...

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«ПриватБанк является государственным учреждением, поэтому те или иные действия производятся исключительно в рамках закона. Просто так карты никто не блокирует. Причиной могут являться незаконные транзакции. Если банк это замечает, то счета могут быть заблокированы до выяснения обстоятельств», – написал пресс-секретарь Приватбанка.

В банке также объяснили, что в соответствии с пунктом законодательства “О предотвращении и противодействии легализации финансов, полученных незаконными методами, финансирования террористических акций и финансирования распространения оружия массового поражения”, банк, как субъект первичного финансового мониторинга, выявляет правильность транзакций.

Представитель банка также подчеркнул, что в связи с военным положением в стране проверка транзакций осуществляется более тщательно. Таким образом, Приватбанк пытается избежать финансирования террористических групп и агентов России.

«С начала войны мы заблокировали немало карт. Однако не всегда владельцы карты виновны, ведь мошенники могут пользоваться ими без ведома владельцев. Это удается из-за перевыпуска SIM-карт. Поэтому советуем зарегистрировать мобильный номер, чтобы не стать жертвой мошенников», – добавил Серга.

 

 

 

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