Приватбанк нашел оправдание массовой блокировке карт своих клиентов

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Новости Украины

В последнее время клиенты украинского ПриватБанка начали жаловаться на блокировку карт. В частности, люди заявляют о том, что еще не могут в привычном режиме распоряжаться собственными средствами. В банке оправдываются: мол, это связано с незаконными транзакциями и подозрительными переводами средств.

Об этом заявил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

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«ПриватБанк является государственным учреждением, поэтому те или иные действия производятся исключительно в рамках закона. Просто так карты никто не блокирует. Причиной могут являться незаконные транзакции. Если банк это замечает, то счета могут быть заблокированы до выяснения обстоятельств», – написал пресс-секретарь Приватбанка.

В банке также объяснили, что в соответствии с пунктом законодательства “О предотвращении и противодействии легализации финансов, полученных незаконными методами, финансирования террористических акций и финансирования распространения оружия массового поражения”, банк, как субъект первичного финансового мониторинга, выявляет правильность транзакций.

Представитель банка также подчеркнул, что в связи с военным положением в стране проверка транзакций осуществляется более тщательно. Таким образом, Приватбанк пытается избежать финансирования террористических групп и агентов России.

«С начала войны мы заблокировали немало карт. Однако не всегда владельцы карты виновны, ведь мошенники могут пользоваться ими без ведома владельцев. Это удается из-за перевыпуска SIM-карт. Поэтому советуем зарегистрировать мобильный номер, чтобы не стать жертвой мошенников», – добавил Серга.