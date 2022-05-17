Приватбанк нашел хитрый способ нажиться на украинских беженцах и одновременно поддержать ВСУ

17.05.2022  09:56 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Киев, Общество, Украина, Финансы
Новости Украины

ПриватБанк вместе с платежными системами Visa и Mastercard запустил благотворительную инициативу, в рамках которой будет направлео по одной гривне с каждой оплаты картой покупок за границей на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«С 16 мая до 30 июня рассчитывайтесь карточками ПриватБанка за границей — а мы направим по одной гривне из каждой транзакции на потребности Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

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Чтобы присоединиться к акции, говорят в банке, нужно зарегистрироваться на сайте или нажав кнопку «Присоединиться» в сообщении, которое поступило в приложение Приват24, на e-mail или Viber. Количество транзакций, а следовательно и перечисленных украинским военным гривен, не ограничено.

Напомним, что Приватбанк, как и любой другой банк в мире, имеет прибыль с каждого платежа, произведенного через его систему. Таким образом, если какие-то украинцы клюнут на упакованную в патриотическую обертку наживку, банк обогатится на какую-то сумму денег. В кризис – любая копейка на счету.

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