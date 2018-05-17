17.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Приватизация за бесценок не принесет Украине денег – эксперт

Украине не удастся получить от приватизации ту сумму, которая заложена в бюджет поскольку предприятия, как и раньше, распродадут за бесценок.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Т.н. большая приватизация уже идет не один год. Планировали получить доход от приватизации в 2015 года 17 млрд грн, получили несколько сотен миллионов. Те же 17 млрд грн перекочевали в в бюджет 2016 и 2017 годов. в 2017 году удалось собрать 3 с лишним миллиарда гривен только благодаря продаже трех облэнерго.

На 2018 год уже есть расчет для бюджета получит от приватизации 21,3 млрд грн.

Это абсолютно нереалистично, учитывая то, что правительство, которое выставляет на приватизацию эти объекты, идет на конфронтацию с потенциальными покупателями, которые хотят забрать их за бесценок.

И то, что постоянно из меняется дата начала большой приватизации, постоянно изменяются объекты, которые должны выставляться, говорит о том, что еще до сих пор не пришли к соглашению, не заключили подковерных договоренностей, кто какой объект забирает, и за какую сумму. Так как у нас проводилась приватизация – все промышленные предприятия разошлись по нашим же промышленно-финансовым группам по предварительным договоренностям.

Думаю, что, к сожалению, несмотря на принятый закон о приватизации который как бы должен сделать ее прозрачной, эта большая приватизация у нас в Украине пройдет по нашему классическому украинскому приватизационному сценарию, когда объекты разойдутся между нашим промышленно-финансовым группам по предварительным договоренностям. Если так, то как насобирать такую большую сумму, 21 млрд грн, я не вижу», – сказал он.