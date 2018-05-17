17.05.2018, Киев, Игорь Петров
  482 просмотров
Мнение, Политика, Украина, Финансы, Экономика

Приватизация за бесценок не принесет Украине денег – эксперт


Украине не удастся получить от приватизации ту сумму, которая заложена в бюджет поскольку предприятия, как и раньше, распродадут за бесценок.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Т.н. большая приватизация уже идет не один год. Планировали получить доход от приватизации в 2015 года 17 млрд грн, получили несколько сотен миллионов. Те же 17 млрд грн перекочевали в в бюджет 2016 и 2017 годов. в 2017 году удалось собрать 3 с лишним миллиарда гривен только благодаря продаже трех облэнерго.
На 2018 год уже есть расчет для бюджета получит от приватизации 21,3 млрд грн.

Это абсолютно нереалистично, учитывая то, что правительство, которое выставляет на приватизацию эти объекты, идет на конфронтацию с потенциальными покупателями, которые хотят забрать их за бесценок.

И то, что постоянно из меняется дата начала большой приватизации, постоянно изменяются объекты, которые должны выставляться, говорит о том, что еще до сих пор не пришли к соглашению, не заключили подковерных договоренностей, кто какой объект забирает, и за какую сумму. Так как у нас проводилась приватизация – все промышленные предприятия разошлись по нашим же промышленно-финансовым группам по предварительным договоренностям.

Думаю, что, к сожалению, несмотря на принятый закон о приватизации который как бы должен сделать ее прозрачной, эта большая приватизация у нас в Украине пройдет по нашему классическому украинскому приватизационному сценарию, когда объекты разойдутся между нашим промышленно-финансовым группам по предварительным договоренностям. Если так, то как насобирать такую большую сумму, 21 млрд грн, я не вижу», – сказал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть