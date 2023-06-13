«Приватизировали армию» – генерал Ивашов рассказал об изнанке ЧВК

Владимир Гладков.  
13.06.2023 18:46
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия


ЧВК «Вагнер» формировался из бойцов лучших подразделений спецназа России, которые после сердюковских «реформ» оказались без работы и были вынуждены подписывать контракты с частниками.

Об этом в интервью журналисту Павлу Иванову заявил генерал-полковник Леонид Ивашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ЧВК «Вагнер» формировался из бойцов лучших подразделений спецназа России, которые после сердюковских «реформ» оказались...

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«При Сердюкове расформировали лучшие бригады и полки нашего спецназа. Причём лучшие, одна бригада была лучшая в мире. Расформировали, и люди оказались без работы. И дальше стали подленьким образом заманивали в организацию»,  – сказал генерал.

«Получилась своего рода приватизация армии», – считает Ивашов.

По его словам, бойцов лучших подразделений спецназа России сначала оставили без работы, вынудив подрабатывать сторожами и охранниками, а потом через военкоматы их стали приглашать заключить контракт. Причем, утверждает генерал, первые годы семьи погибших бойцов рисковали остаться без поддержки.

«А кто должен платить? У нас ЧВК запрещены. А что контракт подписан – так надо с этой компанией разбираться. Но такой «ООО» в России нет.  Эти ЧВК, тот же «Вагнер», выполняли в Африке и на Ближнем Востоке коммерческие задачи олигархов. Таким образом их формировали», – добавил генерал Ивашов.

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