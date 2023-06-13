«Приватизировали армию» – генерал Ивашов рассказал об изнанке ЧВК

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ЧВК «Вагнер» формировался из бойцов лучших подразделений спецназа России, которые после сердюковских «реформ» оказались без работы и были вынуждены подписывать контракты с частниками.

Об этом в интервью журналисту Павлу Иванову заявил генерал-полковник Леонид Ивашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«При Сердюкове расформировали лучшие бригады и полки нашего спецназа. Причём лучшие, одна бригада была лучшая в мире. Расформировали, и люди оказались без работы. И дальше стали подленьким образом заманивали в организацию», – сказал генерал.

«Получилась своего рода приватизация армии», – считает Ивашов.

По его словам, бойцов лучших подразделений спецназа России сначала оставили без работы, вынудив подрабатывать сторожами и охранниками, а потом через военкоматы их стали приглашать заключить контракт. Причем, утверждает генерал, первые годы семьи погибших бойцов рисковали остаться без поддержки.

«А кто должен платить? У нас ЧВК запрещены. А что контракт подписан – так надо с этой компанией разбираться. Но такой «ООО» в России нет. Эти ЧВК, тот же «Вагнер», выполняли в Африке и на Ближнем Востоке коммерческие задачи олигархов. Таким образом их формировали», – добавил генерал Ивашов.